冬奧冰壺瑞典摘金 南韓大蒜女孩含淚抱銀

南韓女子冰壺隊25日在決賽以3比8敗給瑞典，南韓隊長金恩靜（左）與高中隊友在第9局結束、輸掉比賽後，哭著向群眾揮手。（韓聯社提供）

（中央社南韓江陵市25日綜合外電報導）南韓女子冰壺隊今天在決賽以3比8敗給瑞典，「大蒜女孩」的平昌冬奧夢幻旅程留下遺憾，淚眼汪汪。



瑞典隊由隊長哈賽伯格（Anna Hasselborg）領軍擊敗南韓，為瑞典奪下繼2006年杜林（Turin）和2010年溫哥華兩屆冬奧之後的第3面冰壺金牌。



南韓女子冰壺隊這屆冬奧表現非凡，從世界排名第8起步，一路殺進決賽奪銀。隊員們來自以種植大蒜聞名的義城郡，因此獲得「大蒜女孩」稱號。



法新社報導，南韓隊長金恩靜（Kim Eun-jung）與高中隊友在第9局結束、輸掉比賽後，哭著向群眾揮手。



瑞典女將在國王卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）見證之下勇奪金牌，稍稍撫平男子隊昨天鎩羽的傷痛。瑞典男子冰壺隊24小時前才輸掉決賽，將金牌拱手讓給美國。



南韓幾週前還沒多少人聽過冰壺運動，但「金家軍」在平昌冬奧出人意表的傑出表現，讓她們一炮而紅，全國也陷入冰壺熱。



南韓女子隊老家義城郡更卯起勁觀賽，親友們聚集當地體育館看直播，場館高掛「用掘大蒜的力氣掘金」的標語。（譯者：陳乃瑜/核稿：何宏儒）1070225