MLB春訓初登板 大谷翔平：想改善控球

日本「二刀流」球星大谷翔平，24日在亞利桑那州坦佩披洛杉磯天使戰袍出戰密爾瓦基釀酒人。（共同社提供）中央社 107年2月25日

（中央社亞利桑那州坦佩24日綜合外電報導）日本「二刀流」球星大谷翔平今天初登美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，披洛杉磯天使戰袍站上投手丘，整體表現起起伏伏，他賽後表示，希望改善控球。



洛杉磯天使今天在亞利桑那州坦佩（Tempe）出戰密爾瓦基釀酒人，最後以6比5得勝。大谷翔平不到兩局內被敲出2支安打，包含1支全壘打，整體表現起起伏伏。



23歲的大谷翔平在去年12月加盟天使，雖然初登板表現不穩，但最快球速飆出時速97英里（約156公里），展現深厚潛力。



路透社報導，他原訂要投滿兩局，但在第2局1人出局時下場，共投出31球，其中17球為好球。



共同社報導，對自己好壞參半的表現，大谷翔平表示：「總而言之，我很盡興。我像往常一樣加入，沒什麼特別不同的地方。想在開始階段掌握實際比賽的感覺，一直都是難事。」



他說：「整體而言，我控球不夠好，所以這方面我想多加改善。」



天使隊總教練索西亞（Mike Scioscia）則表示：「能讓他首次出場真的很棒。」



根據大聯盟官網MLB.com，索西亞說：「他今天展現了所有看家球路，有些十分符合我們的期望，有些則在出手時沒投好。但這是向前邁出一步，這點無庸置疑。」



天使隊還沒宣布大谷翔平何時將以打者身分登場，但索西亞表示，他下週初就會出現在先發名單上。（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070225



