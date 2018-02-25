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名將比約根再創巔峰 挪威笑傲冬奧獎牌榜

發稿時間：2018/02/25 18:54

最新更新：2018/02/25 19:08

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zoom in 挪威滑雪名將比約根21日在平昌冬奧女子自由式團體競速與搭檔合力奪銅，25日又在越野滑雪女子30公里集體出發項目摘金。（韓聯社提供）挪威滑雪名將比約根21日在平昌冬奧女子自由式團體競速與搭檔合力奪銅，25日又在越野滑雪女子30公里集體出發項目摘金。（韓聯社提供）

（中央社南韓平昌25日綜合外電報導）挪威滑雪名將比約根今天在平昌冬奧越野滑雪女子30公里集體出發項目摘金，笑納生涯第15面冬奧獎牌，將自己保持的冬奧最多獎牌紀錄繼續墊高，也讓挪威稱霸本屆賽事獎牌榜。

法新社報導，37歲的越野滑雪傳奇比約根（Marit Bjoergen）奧運生涯戰績輝煌，她在這場比賽滑出1小時22分17秒6的成績，比銀牌選手芬蘭帕瑪柯斯基（Krista Parmakoski）的1小時24分7秒1快1分49.5秒，銅牌則由瑞典女將妮爾森（Stina Nilsson）以1小時24分16秒5抱回。

平昌冬奧最後賽事結束後，挪威與德國各得14面金牌，但挪威總共拿下39面獎牌，刷新單屆奪牌紀錄，優於德國的31面。

比約根21日在女子自由式團體競速與搭檔法拉（Maiken Caspersen Falla）合力奪銅，生涯獎牌數達到14面，超越挪威同胞「雪上天王」比約恩達倫（Ole Einar Bjoerndalen）的13面獎牌成績，成為冬奧史上戰績最輝煌運動員。

比約根也是不論冬季或夏季奧運獎牌數第2多的女性運動員，僅次於蘇聯體操選手拉特尼娜（Larisa Latynina）的18面獎牌紀錄。

挪威僅有520萬人口，但在這次平昌冬奧大放異彩，打破美國2010年創下的單屆冬奧37面獎牌紀錄。（譯者：陳乃瑜/核稿：徐崇哲）1070225

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