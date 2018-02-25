冬奧男子冰球俄摘金 終結26年金牌荒

（中央社南韓江陵市25日綜合外電報導）俄羅斯男子冰球隊今天經延長賽後以4比3力克德國，拿下俄國男子選手在平昌冬奧唯一的金牌，也戲劇性地終結長達26年的冬奧男子冰球金牌荒。



法新社報導，俄國隊前鋒卡普里佐夫（Kirill Kaprizov）在延長賽進入9分40秒、對方一名選手被罰出場之下的一記抽射得分價值連城，注定名留俄國冰球青史。欣喜若狂的隊友衝上球場，揮舞國旗的場邊觀眾高聲歡呼。



俄國選手以「來自俄羅斯的奧運選手」（Olympic Athletes from Russia）之名參加平昌冬奧。俄國自1992年法國阿爾貝維爾（Albertville）冬奧後不曾再奪冰球金牌。



當年前蘇聯才剛解體數週，俄國和其他前蘇聯加盟共和國組成聯合隊伍。蘇聯冰球王朝包辦了8面冬奧金牌。



俄國因2014年素溪（Sochi）冬奧系統性禁藥醜聞所受懲罰，參賽選手以奧會旗代替國旗，因此頒獎典禮不升俄國國旗、不奏俄國國歌。



美聯社報導，頒獎典禮演奏奧林匹克會歌、奧會旗冉冉上升時，俄國球迷和冰球球員高唱國歌，慶祝這面難能可貴的金牌。



就在幾個小時之前，國際奧林匹克委員會（IOC）表決確定，今晚閉幕典禮將維持俄國不得參加的決定，代表俄國選手將無法持國旗進場。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1070225