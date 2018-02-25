/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
>rss

冬奧男子冰球俄摘金 終結26年金牌荒

發稿時間：2018/02/25 19:04

最新更新：2018/02/25 19:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社南韓江陵市25日綜合外電報導）俄羅斯男子冰球隊今天經延長賽後以4比3力克德國，拿下俄國男子選手在平昌冬奧唯一的金牌，也戲劇性地終結長達26年的冬奧男子冰球金牌荒。

法新社報導，俄國隊前鋒卡普里佐夫（Kirill Kaprizov）在延長賽進入9分40秒、對方一名選手被罰出場之下的一記抽射得分價值連城，注定名留俄國冰球青史。欣喜若狂的隊友衝上球場，揮舞國旗的場邊觀眾高聲歡呼。

俄國選手以「來自俄羅斯的奧運選手」（Olympic Athletes from Russia）之名參加平昌冬奧。俄國自1992年法國阿爾貝維爾（Albertville）冬奧後不曾再奪冰球金牌。

當年前蘇聯才剛解體數週，俄國和其他前蘇聯加盟共和國組成聯合隊伍。蘇聯冰球王朝包辦了8面冬奧金牌。

俄國因2014年素溪（Sochi）冬奧系統性禁藥醜聞所受懲罰，參賽選手以奧會旗代替國旗，因此頒獎典禮不升俄國國旗、不奏俄國國歌。

美聯社報導，頒獎典禮演奏奧林匹克會歌、奧會旗冉冉上升時，俄國球迷和冰球球員高唱國歌，慶祝這面難能可貴的金牌。

就在幾個小時之前，國際奧林匹克委員會（IOC）表決確定，今晚閉幕典禮將維持俄國不得參加的決定，代表俄國選手將無法持國旗進場。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1070225

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP