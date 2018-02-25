南韓女子滑冰隊內鬨 恐涉協會派系鬥爭

（中央社記者姜遠珍首爾25日專電）平昌冬奧女子競速滑冰團體追逐賽，南韓隊3名選手內鬨而無緣晉級決賽，引發民眾強烈不滿，或許再度反映韓國冰上聯盟（滑冰協會）派系鬥爭，可說是多年痼疾。



在19日的競速滑冰女子團體追逐賽中，南韓隊以3分03秒76成績，在8隊中排名第7，未能擠進前4強。這項比賽的規則是3人一組，以最後一人過終點線的成績為準。



南韓選手盧善英因較慢抵達終點線，賽後痛哭失聲，但同隊的金寶凜、朴鎮媛不但沒有上前安慰，反而在媒體前公開批評盧善英無法跟上。



盧善英則向媒體表示，她們在賽前約定由盧善英卡中位，由金、朴二人領先和墊後，沒想到比賽接近尾聲時，竟出現把她甩開的情景，實在令人納悶。盧善英還透露，由於教練不同，大家練習的場地也不同，彼此鮮少溝通。



南韓短道競速滑冰女將沈錫希在平昌冬奧開幕前，在鎮川選手村集訓時，曾被教練毆打而擅自離開，她在這次冬奧上，只摘得短道競速滑冰女子3000公尺接力賽一面金牌。



沈錫希在短道競速滑冰女子1000公尺決賽最後衝刺前，與被看好奪金的隊友崔珉禎撞成一團，而喪失奪牌機會。



關於崔珉禎與沈錫希不合的傳聞，崔珉禎在記者會上說，這不是事實，隊員們代表國家朝著同個夢想前進，有事情都會和沈錫希溝通。



韓國冰上聯盟的派系鬥爭，可說是「冰凍三尺，非一日之寒」。



4年前在2014年素溪冬奧上，南韓裔俄羅斯選手安賢洙（Victor An）以可稱這項運動「高齡」的29歲，出人意料發揮傑出的表現，在短道競速滑冰賽中，一舉囊括3金1銅，刺痛南韓民眾的心。



安賢洙在素溪一直謹小慎微，避談與南韓的關係。他說：「我做出自己的決定，一點都不後悔，我要感謝俄羅斯。但我不希望在韓國針對我再引起大的波瀾。」



安賢洙歸化為俄羅斯籍，起因於韓國冰上聯盟的派系鬥爭，他被排擠而無法取得南韓國家代表隊的資格，於是決定歸化俄籍。他在素溪冬奧的神勇戰績3金1銅，使他獲得俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的接見和授勳。



當時，南韓就曾掀起務必整頓韓國冰上聯盟內派系鬥爭惡習的呼聲。



引發風波的女子競速滑冰選手金寶凜，昨天在江陵舉行的集體出發決賽中，以8分32秒99為南韓奪得銀牌，也是她個人首面奧運獎牌，一洗2014素溪冬奧空手而歸的遺憾。



金寶凜在比賽結束後向現場觀眾下跪致歉，她賽後受訪時說，這是為自己的言行向國民道歉，現在自己想說的除了抱歉還是抱歉。



南韓網路上對「金寶凜風波」頗為不滿，砲轟金寶凜和朴鎮媛沒有團隊精神，賽前更有將近60萬人在南韓總統府青瓦台官網連署，要求將這兩人踢出國家隊，連金寶凜的贊助商NEPA也宣布，2月底後，將不會在與她續約。



韓國冰上聯盟派系鬥爭陋習，似乎到了必須下決心全面整頓的時候。（編輯：郭中翰）1070225