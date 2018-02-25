讀書打球兩頭燒 劉宏柏相信辛苦有代價

（中央社記者龍柏安桃園25日電）高雄師大今天靠著大四前鋒劉宏柏轟下本季最高的27分，加上第四節最後拉出一波16比9攻勢，在106學年度大專籃球聯賽男子組8強複賽首役，90比73擊敗北市大學。



早在高中開始，劉宏柏就下定決心，大學畢業後要投身SBL超級籃球聯賽選秀，今年夏天就要從高雄師大畢業的他，目標依舊堅定，只是人生未來藍圖裡，多了考取教師資格這個新選項，因此每天除上課、練球外，每天他得多花1到2小時自修唸書，就連爸媽對於他的轉變都很意外。



劉宏柏說，以前的他並不愛唸書，但是進了高師大後，球隊內規每週都有讀書會，教練徐耀輝會開出書單，讓球員讀完後輪流報告、交換心得。劉宏柏坦言：「因為球隊這項傳統，讓我養成讀書的習慣。」



讀書習慣養成後，劉宏柏大一在校內教育學程考試脫穎而出，順利取得教程資格，他表示，的確比較辛苦，但是他認為辛苦是有價值的，再說籃球不可能打一輩子，還是要培養出自己的第二專長。



如今劉宏柏可望順利取得教程學分，不過球技也沒荒廢，他坦言：「參加SBL一直是我的目標，我想要挑戰自己。」今天轟下最高的27分，他卻直言「很意外」，他說：「我狀況是很不錯，但是我一直專注在球場上，自己到底拿了幾分，我真的不知道。」（編輯：管中維）1070225