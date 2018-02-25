/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
>rss

讀書打球兩頭燒 劉宏柏相信辛苦有代價

發稿時間：2018/02/25 20:02

最新更新：2018/02/25 20:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安桃園25日電）高雄師大今天靠著大四前鋒劉宏柏轟下本季最高的27分，加上第四節最後拉出一波16比9攻勢，在106學年度大專籃球聯賽男子組8強複賽首役，90比73擊敗北市大學。

早在高中開始，劉宏柏就下定決心，大學畢業後要投身SBL超級籃球聯賽選秀，今年夏天就要從高雄師大畢業的他，目標依舊堅定，只是人生未來藍圖裡，多了考取教師資格這個新選項，因此每天除上課、練球外，每天他得多花1到2小時自修唸書，就連爸媽對於他的轉變都很意外。

劉宏柏說，以前的他並不愛唸書，但是進了高師大後，球隊內規每週都有讀書會，教練徐耀輝會開出書單，讓球員讀完後輪流報告、交換心得。劉宏柏坦言：「因為球隊這項傳統，讓我養成讀書的習慣。」

讀書習慣養成後，劉宏柏大一在校內教育學程考試脫穎而出，順利取得教程資格，他表示，的確比較辛苦，但是他認為辛苦是有價值的，再說籃球不可能打一輩子，還是要培養出自己的第二專長。

如今劉宏柏可望順利取得教程學分，不過球技也沒荒廢，他坦言：「參加SBL一直是我的目標，我想要挑戰自己。」今天轟下最高的27分，他卻直言「很意外」，他說：「我狀況是很不錯，但是我一直專注在球場上，自己到底拿了幾分，我真的不知道。」（編輯：管中維）1070225

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP