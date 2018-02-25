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前3節團隊3分熄火 健行甩尾勝國體大

發稿時間：2018/02/25 21:40

最新更新：2018/02/25 21:40

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（中央社記者龍柏安桃園25日電）大專籃球聯賽首次移師健行科大舉辦，地主球員卻有些近鄉情怯，前3節團隊3分球全面熄火，第4節才找回準心，加上決勝節22比12攻勢，終場74比56逆轉勝國立體大。

106學年度大專籃球聯賽男子組8強複賽，衛冕的健行科大今晚壓軸對上國體大，體育館內擠了近2000名球迷觀戰，沒想到地主開局就以13比20落後，第2節打完還落後對手4分。

健行教頭劉孟竹賽後搖著頭說：「這是我們校史第1次舉辦UBA，沒想到卻打出史上最爛開局，我簡直不能想像，我們前3節團隊居然一顆3分球都投不進。」

健行全場團隊3分球26投僅中4，且全在第4節投進，去年台北世大運國手、健行主力射手簡祐哲全場3分球4投盡墨，他苦笑說：「大家太想要打好，想打給同學、老師看，反而有些放不開。」

中場休息時，劉孟竹也勉勵球員：「我們就算少了外線火力，還是只落後4分，代表我們的防守強度沒有問題，下半場只要延續防守強度，再找回準心，我們還是能贏球。」助理教練也特別在簡祐哲的右掌心，用英文寫下Shooter（射手），勉勵他勇於出手。

前3節3分熄火的健行，直到第4節才發威，射手朱雲豪笑說：「全隊都熄火真的很弔詭，我印象中從沒發生過這種情況。」不過他在第4節就飆進3顆3分球，他強調：「射手就是得不要臉，我前4球也都沒進，還有一顆大麵包（籃外空心），不過空檔出來還是要投，況且大家都給我信心。」

朱雲豪坦言，主場出賽的確會有一些壓力，首役就出線外線失常的狀況，也不算壞事，他說：「提早碰到狀況也是好事，總比打進4強後才遇到要好吧。」（編輯：方沛清）1070225

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