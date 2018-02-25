世界盃男籃資格賽 菲主場驚險射日

（中央社記者林行健馬尼拉25日專電）2019年國際籃球總會（FIBA）世界盃亞洲區資格賽，首輪第4個比賽天的賽事，菲律賓男籃代表隊以89比84險勝日本隊，目前戰績3勝1負，暫居小組第2名。



菲律賓隊今晚在馬尼拉灣畔MOA競技場迎戰日本隊，首節開打不久即遭遇日本隊狂轟濫炸，以4比20大幅落後，所幸菲職籃菜鳥拉維納（Kiefer Ravena）與長人法哈度（June Mar Fajardo）挺身而出，第2節哨音響時，以37比28後來居上。



然而，FIBA排名第31的菲律賓隊，遇到排名第52的日本隊，打得卻是跌跌撞撞，日本隊以3分球及快攻緊咬比數，終場前30秒追到僅落後2分，所幸菲律賓隊老將威廉（Jayson Castro William）切入拋射得分，穩住戰局。



菲律賓隊以歸化的前美國職業籃球聯盟NBA中鋒布拉契（Andray Blatche）為此役最大功臣，得18分、16籃板、4次助攻、2次抄截和1次封阻；日本隊則以比江島慎（Makoto Hiejima）表現最佳，拿下23分、4籃板、2次助攻，外加一記火鍋。



世界盃亞洲區資格賽首輪16隊分4組進行主客場比賽，各組前3名晉級次輪，中華隊和澳洲、日本、菲律賓排在B組，澳洲隊目前4戰全勝、菲律賓隊3勝1負、中華隊1勝3負、日本隊4戰皆墨。



根據FIBA網站的時間表，下一個比賽天是6月29日，菲律賓隊將再次對上中華隊，日本隊則挑戰澳洲隊。（編輯：郭中翰）1070225