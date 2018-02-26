曾仁和春訓先發1.2局 對手無安但控球可加強

大聯盟芝加哥小熊隊新秀曾仁和，春訓熱身賽首先發，沒被擊出安打，圖為曾仁和春訓練投情形。中央社記者曹宇帆土桑市攝 107年2月26日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯25日專電）美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，來自台灣的芝加哥小熊隊新秀曾仁和，今天先發對戰舊金山巨人隊，他投1.2局未被擊出安打，但1次三振，2次四壞，責失1分，控球還可加強。



這場熱身賽小熊隊先攻，1局下曾仁和面對巨人隊首棒帕尼克（Joe Panik），先是投出觸身球，接下來又投出四壞保送巨人隊球星麥卡臣（Andrew McCutchen），形成沒人出局，1、2壘有人。



不過曾仁和隨即回穩，連3名打者包括波希（Buster Posey）、隆戈利亞（Evan Longoria）和彭斯（Hunter Pence），皆擊出左、中外野飛球遭接殺，化解可能失分危機。



2局下曾仁和三振了率先站上打擊區的「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval），卻保送顏森（Kyle Jensen），隨後湯林森（Kelby Tomlinson）擊出中外野飛球被接殺。



此時小熊換投，由卡瑪雷納（Daniel Camarena）接替曾仁和，卡瑪雷納登板後，先保送赫南德茲（Gorkys Hernandez），接下來的帕尼克，則擊出一壘安打，顏森奔回本壘，巨人首開紀錄。



總計曾仁和春訓首先發面對8個打席，分別投出1次三振與2次四壞，雖沒被擊出安打，卻因四壞保送顏森，責失1分，防禦率5.40。



巨人則是由王牌左投「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）先發，他也投了1.2局，總計投出5次三振、沒有保送，但被擊出4支安打，責失2分。這場比賽最終是由小熊隊以12比10獲勝。（編輯：屈享平）1070226





美國職棒大聯盟春訓熱身賽，來自台灣的芝加哥小熊隊新秀曾仁和先發對戰舊金山巨人隊。（摘自小熊隊官方推特）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年2月26日