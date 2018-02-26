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哈勒戴轟36分 鵜鶘5連勝成功踢館公鹿

發稿時間：2018/02/26 09:08

最新更新：2018/02/26 09:08

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（中央社密爾瓦基25日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘後衛哈勒戴（Jrue Holiday）今天飆出36分，光在第3節就拿下15分，率隊在延長賽終場以123比121擊敗密爾瓦基公鹿，成功踢館，笑納5連勝。

路透社報導，這是鵜鶘3年來最長連勝紀錄，連續第6次拿下延長賽，也是3天來贏得的第2場延長賽。

鵜鶘「一眉俠」戴維斯（Anthony Davis）貢獻27分和13籃板，朗多（Rajon Rondo）襄助16分與12助攻，米羅提契（Nikola Mirotic）繳14分，摩爾（E'Twaun Moore）則繳11分。

公鹿方面，最高分是密道頓（Khris Middleton）25分，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）和布萊索（Eric Bledsoe）各攻20分。

比數來到116比116進入延長賽後，哈勒戴跳投得手打破僵局。公鹿的韓森（John Henson）之後兩罰一中後，朗多上籃得分，助鵜鶘取得3分領先。

密道頓替公鹿跳投得分，但倒數1分25秒時朗多飆出一記三分球，擴大領先幅度，比數來到123比119，密道頓接著兩罰命中。

比賽進入倒數時，公鹿「字母哥」安特托昆博近距離跳投失手，籃板球落在隊友泰瑞（Jason Terry）手上，但他在吹哨後才投三分球，飲恨落敗。（譯者：周莉芳/核稿：盧映孜）1070226

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