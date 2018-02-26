/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 衛生紙S9彭淮南地震
>rss

NBA馬刺第4節回神 踏破騎士主場

發稿時間：2018/02/26 10:28

最新更新：2018/02/26 10:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社克里夫蘭25日綜合外電報導）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺今天踢館克里夫蘭騎士主場，靠著第4節最後12分鐘的穩健表現，110比94擊敗騎士。

路透社報導，前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）27分全隊最佳，後衛葛林（Danny Green）貢獻22分，成為馬刺的勝利功臣。

馬刺第4節開頭打出一波11比0攻勢，終場前9分22秒時取得87比74領先。前3節雙方互咬的緊張比賽，騎士虎頭蛇尾，無力把比數追到8分以內。

騎士4連勝之後，近3戰輸了2場。「小皇帝」詹姆斯繳全場最佳33分、外帶13籃板，後衛克拉克森（Jordan Clarkson）17分全隊居次，小前鋒葛林（Jeff Green）14分、中鋒湯普森（Tristan Thompson）13籃板。

適逢馬刺主場AT&T中心舉辦年度牲畜展暨牛仔節，球隊出征在外，連6場客場征戰以2勝4敗收尾，今天贏下這場比賽也中止最近的4連敗。

上半場騎士氣勢佳，球星詹姆斯先拿17分，領先所有球員，帶來53比50的半場領先。騎士前2節還有板凳出發的葛林得10分、湯普森抓10籃板，團隊籃板28比21領先馬刺。

但馬刺在第3節勝下4.3秒時，靠著福布斯（Bryn Forbes）跳投取分，以76比74在第3節後來居上，為馬刺第4節奠定勝利基礎。

東區排名第3的騎士27日繼續在主場迎戰布魯克林籃網，西區排名第3的馬刺歷經3週在外征戰，28日首次回到主場迎戰紐奧良鵜鶘。（譯者：林宏翰/核稿：鄭詩韻）1070226

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP