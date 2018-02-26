NBA馬刺第4節回神 踏破騎士主場

（中央社克里夫蘭25日綜合外電報導）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺今天踢館克里夫蘭騎士主場，靠著第4節最後12分鐘的穩健表現，110比94擊敗騎士。



路透社報導，前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）27分全隊最佳，後衛葛林（Danny Green）貢獻22分，成為馬刺的勝利功臣。



馬刺第4節開頭打出一波11比0攻勢，終場前9分22秒時取得87比74領先。前3節雙方互咬的緊張比賽，騎士虎頭蛇尾，無力把比數追到8分以內。



騎士4連勝之後，近3戰輸了2場。「小皇帝」詹姆斯繳全場最佳33分、外帶13籃板，後衛克拉克森（Jordan Clarkson）17分全隊居次，小前鋒葛林（Jeff Green）14分、中鋒湯普森（Tristan Thompson）13籃板。



適逢馬刺主場AT&T中心舉辦年度牲畜展暨牛仔節，球隊出征在外，連6場客場征戰以2勝4敗收尾，今天贏下這場比賽也中止最近的4連敗。



上半場騎士氣勢佳，球星詹姆斯先拿17分，領先所有球員，帶來53比50的半場領先。騎士前2節還有板凳出發的葛林得10分、湯普森抓10籃板，團隊籃板28比21領先馬刺。



但馬刺在第3節勝下4.3秒時，靠著福布斯（Bryn Forbes）跳投取分，以76比74在第3節後來居上，為馬刺第4節奠定勝利基礎。



東區排名第3的騎士27日繼續在主場迎戰布魯克林籃網，西區排名第3的馬刺歷經3週在外征戰，28日首次回到主場迎戰紐奧良鵜鶘。（譯者：林宏翰/核稿：鄭詩韻）1070226