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HBL30週年特展 勾起老學長回憶

發稿時間：2018/02/26 16:40

最新更新：2018/02/26 18:43

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zoom in 「我們的HBL年代30週年特展」26日持續在三創園區展出，陳列高中籃球聯賽（HBL）新人王獎盃、冠軍紀念幣等珍貴展品。中央社記者李晉緯攝　107年2月26日「我們的HBL年代30週年特展」26日持續在三創園區展出，陳列高中籃球聯賽（HBL）新人王獎盃、冠軍紀念幣等珍貴展品。中央社記者李晉緯攝　107年2月26日

（中央社記者李晉緯台北26日電）HBL94、98學年度MVP張容軒、洪康橋，和95學年度人氣王楊政倫，及100學年度抄截、助攻雙冠王邱日誠今天應邀出席HBL30週年特展開幕，以「學長」身分再次回味自己的HBL時代。

洪康橋曾獨得48分，至今仍為高中籃球聯賽（HBL）單場最高得分紀錄，在這次參觀HBL 30週年特展，讓過去的回憶再度湧上心頭，他表示，自己在球員時期，只要狀況不好，就會看看當時轟下48分的影片，試著找回當初的自己。

楊政倫則提及，看到這些展品，讓他也回想起過去的「悲情」，因為雖然他已畢業多年，但仍無法忘懷未能在HBL拿下冠軍的遺憾，他說：「即使再過30年，我還是忘不了當年輸給新榮的那場球」，談到展場中令他印象最深刻的展品，他認為是木製的冠軍獎盃，因為上面刻著冠軍球隊學校、校長，和所有教練、球員的名字，「那應該是唯一的一座，讓人看了很有fu」。

HBL邁入30週年，FOX體育家族與高中體總攜手舉辦「我們的HBL年代30週年特展」，展覽在三創生活3樓展出，球迷可免費參觀，參加現場活動還有機會獲得今年HBL總決賽門票。（編輯：黃于）1070226

「我們的HBL年代30週年特展」在三創園區展出，曾獲MVP的張容軒（左2）、洪康橋（右）與曾獲人氣王的楊政倫（左），以及曾獲抄截、助攻雙冠王的邱日誠（右2）26日現身展場，以「學長」身分回味自己的HBL時代。中央社記者李晉緯攝　107年2月26日「我們的HBL年代30週年特展」在三創園區展出，曾獲MVP的張容軒（左2）、洪康橋（右）與曾獲人氣王的楊政倫（左），以及曾獲抄截、助攻雙冠王的邱日誠（右2）26日現身展場，以「學長」身分回味自己的HBL時代。中央社記者李晉緯攝　107年2月26日
「我們的HBL年代30週年特展」在台北三創園區登場，展示高中籃球聯賽（HBL）30年來的珍貴回憶，邀請民眾一同前來回味HBL的經典時代。中央社記者李晉緯攝　107年2月26日「我們的HBL年代30週年特展」在台北三創園區登場，展示高中籃球聯賽（HBL）30年來的珍貴回憶，邀請民眾一同前來回味HBL的經典時代。中央社記者李晉緯攝　107年2月26日
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