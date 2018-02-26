楊政倫以自身遺憾為例 勉選手拚HBL冠軍

高中曾獲選HBL人氣王的能仁家商籃球隊助理教練楊政倫26日參觀HBL30週年特展時表示，常想起自己當年未能摘冠的遺憾，讓他總以此鼓勵選手努力追求冠軍榮耀。中央社記者李晉緯攝 107年2月26日

（中央社記者李晉緯台北26日電）能仁助理教練楊政倫今天參觀HBL30週年特展，回想起自己的HBL年代，想到自己未能拿下HBL冠軍的遺憾，讓他總以此鼓勵選手要努力追求冠軍榮耀。



高中籃球聯賽（HBL）95學年度人氣王楊政倫今天和94、98學年度MVP張容軒、洪康橋及100學年度抄截、助攻雙冠王邱日誠，一起參加在台北三創生活展出的「我們的HBL年代30週年特展」開幕記者會，4名HBL「學長」中僅楊政倫未拿過HBL冠軍。



回想起自己打HBL的往事，楊政倫表示，他現在於母校能仁擔任助教，上季率隊站上小巨蛋舞台，「以前的回憶在那時候一下子全湧上來」，尤其高中3年沒有拿下HBL冠軍的遺憾，讓他每回小巨蛋就「觸景生情」。



楊政倫也特別告訴學生，要好好為爭取冠軍努力，畢竟高中3年不能重來，「選手可能當下覺得辛苦就不想練球，我就用我的悔恨當例子，要他們好好練球、比賽」。



談到30週年的HBL，楊政倫覺得聯賽、球員受關注的程度大為提升「以前我自己打HBL的時候，場邊有一排的記者席，現在我當教練了，記者席加到兩排，連底線都要設記者席」。



楊政倫也提及，現在HBL的媒體關注多了，一方面讓選手們有良性競爭，「你想贏，我也要有表現」的心情存在選手間，但另一方面教練必須慎防選手出現「大頭症」，這讓教練的責任更為重要。（編輯：方沛清）1070226