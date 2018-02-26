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馬蒂內茲將加盟紅襪 傳擔任指定打擊

發稿時間：2018/02/26 19:15

最新更新：2018/02/26 19:15

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（中央社波士頓26日綜合外電報導）美國多家媒體報導，大聯盟MLB波士頓紅襪上週傳出以5年1億1千萬美元合約網羅自由球員馬蒂內茲後，今天將舉行記者會宣布馬蒂內茲加盟，據傳他將擔任紅襪的指定打擊。

路透社報導，馬蒂內茲（J.D. Martinez）21日就接受體檢，卻拖到現在才確定和紅襪簽約，引發各界猜測是馬蒂內茲的健康問題使簽約受到延宕，只是紅襪與馬蒂內茲都沒對這些傳聞發表任何聲明。

國家廣播公司波士頓體育台（NBC Sports Boston）報導指出，先前傳出馬蒂內茲和紅襪達成5年1億1000萬美元（約新台幣32億1585萬元）合約，前3年每年薪資為2375萬美元，後2年為1935萬美元。

目前尚不清楚合約最終是否以上述內容敲定。

30歲的馬蒂內茲預計擔任紅襪的指定打擊。過去3個球季，他在場上專職擔任右外野手。

馬蒂內茲去年季中被底特律老虎交易到亞利桑那響尾蛇，在響尾蛇的62場比賽敲出29支全壘打和65分打點。馬蒂內茲去年總計打出45支全壘打，全聯盟排名第3。

馬蒂內茲曾待過休士頓太空人、老虎和響尾蛇隊，他在772場大聯盟比賽的生涯打擊率為2成85，上壘率3成42，長打率5成14，共打出152支全壘打和476分打點。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1070226

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