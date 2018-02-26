/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 衛生紙S9彭淮南地震

接府秘書長組金三角 陳菊：尚未討論

>rss

獅隊6投手飆16K 鄧志偉砲轟起亞虎

發稿時間：2018/02/26 21:12

最新更新：2018/02/26 21:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中職統一7-ELEVEn獅隊26日與韓職起亞虎隊打熱身賽，統一獅打者鄧志偉首局敲出3分砲，率隊以4比3拿勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年2月26日中職統一7-ELEVEn獅隊26日與韓職起亞虎隊打熱身賽，統一獅打者鄧志偉首局敲出3分砲，率隊以4比3拿勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年2月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日綜合報導）中職統一獅隊與韓職起亞虎隊打熱身賽，獅隊投手群總計賞對手16K，江辰晏先發投4局飆5K，表現不錯，獅隊攻勢集中前半段，鄧志偉首局敲3分砲，率隊以4比3拿勝。

獅隊今天投手群表現亮眼，先發投手江辰晏總計投4局被敲3支安打，投出5次三振、無失分，獅隊5局啟動牛棚，王玉譜5局登板投出2K，但6局遇亂流，接連被敲3支安打，再投出保送、失誤，失掉兩分，1個出局數都沒抓到就被換下場。

6局滿壘、無人出局時由林其緯接替投球，飆出2次三振、讓對手打出捕手上方飛球出局，順利穩守、無失分；賴泊凱、傅于剛、鄭鈞仁，分別負擔7到9局，每人各投1局，僅賴泊凱有失分，今天總計6任投手賞給對手16次三振。

獅隊今天比賽攻勢集中在前半段，首局靠著接連兩次保送，鄧志偉3分砲，開賽就取得領先，5局再靠著吳桀睿、鄧志偉接連安打、高飛犧牲打，跑1分保險分。

獅隊明、後兩天移往台中台體大棒球場打比賽，明天隊內紅白對抗賽預計分別由潘威倫、陽建福扛先發。（編輯：李亨山）1070226

中職統一7-ELEVEn獅隊26日與韓職起亞虎隊打熱身賽，統一獅投手江辰晏（圖）先發主投4局無失分。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年2月26日中職統一7-ELEVEn獅隊26日與韓職起亞虎隊打熱身賽，統一獅投手江辰晏（圖）先發主投4局無失分。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年2月26日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP