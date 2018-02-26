獅隊6投手飆16K 鄧志偉砲轟起亞虎

中職統一7-ELEVEn獅隊26日與韓職起亞虎隊打熱身賽，統一獅打者鄧志偉首局敲出3分砲，率隊以4比3拿勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年2月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日綜合報導）中職統一獅隊與韓職起亞虎隊打熱身賽，獅隊投手群總計賞對手16K，江辰晏先發投4局飆5K，表現不錯，獅隊攻勢集中前半段，鄧志偉首局敲3分砲，率隊以4比3拿勝。



獅隊今天投手群表現亮眼，先發投手江辰晏總計投4局被敲3支安打，投出5次三振、無失分，獅隊5局啟動牛棚，王玉譜5局登板投出2K，但6局遇亂流，接連被敲3支安打，再投出保送、失誤，失掉兩分，1個出局數都沒抓到就被換下場。



6局滿壘、無人出局時由林其緯接替投球，飆出2次三振、讓對手打出捕手上方飛球出局，順利穩守、無失分；賴泊凱、傅于剛、鄭鈞仁，分別負擔7到9局，每人各投1局，僅賴泊凱有失分，今天總計6任投手賞給對手16次三振。



獅隊今天比賽攻勢集中在前半段，首局靠著接連兩次保送，鄧志偉3分砲，開賽就取得領先，5局再靠著吳桀睿、鄧志偉接連安打、高飛犧牲打，跑1分保險分。



獅隊明、後兩天移往台中台體大棒球場打比賽，明天隊內紅白對抗賽預計分別由潘威倫、陽建福扛先發。（編輯：李亨山）1070226



