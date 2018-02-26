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代班國體大總教練 馬怡鴻奪生涯首勝

發稿時間：2018/02/26 21:39

最新更新：2018/02/26 21:39

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（中央社記者龍柏安桃園26日電）國立體大教頭桑茂森擔任中華男籃助理教練，馬怡鴻被推上火線「代班」，所幸球員夠爭氣，在大專籃球聯賽男子組8強複賽以81比53破中州科大，讓她開心拿下執教生涯首勝。

馬怡鴻過去曾是中華女籃國手，退役後在電視台擔任球評，去年她在桑茂森引薦下，進入國體大擔任助理教練，106學年度大專籃球聯賽男子組8強複賽，則是她首次挑大梁，她坦言壓力真的很大，她說：「我一直打電話給桑哥，希望他能快點回來。」

由於桑茂森隨中華隊前往日本與澳洲參加世界盃男籃亞洲區資格賽，今晚才會返台，因此他將錯過8強賽的前2場戰，馬怡鴻苦笑表示，國體大在8強賽前2場，分別對上健行科大與中州，這兩隊他們預賽都輸，她擔心萬一重蹈覆轍，將對球隊士氣造成重傷。

國體大昨雖遭健行逆轉吞敗，好在球員今天立馬回穩止敗，賽後全隊在休息室裡大聲歡呼，替馬怡鴻慶祝她首勝開胡，她坦言，教練和球員相比，教練的壓力更大，「我在球場上是主控，節奏是我來控制，但當教練看得面要更廣，而且有時你下的戰術球員未必會執行。」

前鋒周暐宸今天拿下全場最高的17分，被問到「馬姊」執教風格時，他笑說：「很溫柔，因為她是女生所以還好，如果是桑哥，那就有點怪怪的。」

稍晚壓軸則由地主健行科大出戰高雄師大，健行靠著第三節一波17比6的攻勢奠定勝基，終場以87比77拿下複賽2連勝，與輔仁大學、義守大學並列第一，高師大、國立體大則以1勝1負並列第四，台灣師大、中州以及台北市大苦吞2連敗，並列第六。（編輯：管中維）1070226

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