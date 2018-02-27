大谷翔平安打送回打點 上壘率百分百

美國職棒MLB熱身賽，來自日本的「二刀流」超級球星大谷翔平（中）26日擔任洛杉磯天使先發第2棒指定打擊。（共同社提供）

（中央社亞利桑那26日綜合外電報導）美國職棒MLB熱身賽，來自日本的「二刀流」超級球星大谷翔平今天擔任洛杉磯天使先發第2棒指定打擊，不只敲出安打送回1分打點，還靠選球獲得2次四壞保送。



運動媒體ESPN報導，23歲的大谷翔平第一次在美國MLB熱身賽以打者身分登場，在3次上場打擊機會中，展現了他有足夠選球耐心、攻擊企圖心，初次亮相締造百分百的上壘率。



大谷翔平2天前以投手身分在熱身賽先發之後，今天擔任天使隊先發第2棒指定打擊，在客場出戰聖地牙哥教士隊。1局上、3局上，大谷前2次上場打擊都是獲得四壞保送。



大谷翔平5局上第3次上場打擊時，二壘有人，面對教士後援投手馬里歐特（Michael Mariot），第1球就出棒打成中間方向滾地安打，送回1分打點。



大谷翔平回到休息區的途中，獲得全場觀眾的起立鼓掌。天使終場4比10敗給教士。



大谷翔平賽後表示：「我前面能夠多看幾球，那對我來說很好。我只是希望維持下去，我現在看球很清楚，希望能夠有更好的打數。我想這對每個球員都一樣，而今年春訓這個時間點，我的打擊總是優先於我的投球。」



大谷翔平24日先發當投手，投1.1局失2分，今天首次以打者身分在熱身賽亮相。天使隊今年球季預計讓大谷翔平兼具投手與打者兩種身分。包括擔綱6名先發投手輪值之一，其他時候擔任指定打擊。



總教練索西亞（Mike Scioscia）表示，大谷翔平明天的比賽可能繼續擔任指定打擊，取決他今天的感覺如何。大谷翔平下一場擔任投手將在3月2日先發。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070227