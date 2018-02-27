/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生衛生紙S9彭淮南
>rss

大谷翔平安打送回打點 上壘率百分百

發稿時間：2018/02/27 09:06

最新更新：2018/02/27 10:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國職棒MLB熱身賽，來自日本的「二刀流」超級球星大谷翔平（中）26日擔任洛杉磯天使先發第2棒指定打擊。（共同社提供）美國職棒MLB熱身賽，來自日本的「二刀流」超級球星大谷翔平（中）26日擔任洛杉磯天使先發第2棒指定打擊。（共同社提供）

（中央社亞利桑那26日綜合外電報導）美國職棒MLB熱身賽，來自日本的「二刀流」超級球星大谷翔平今天擔任洛杉磯天使先發第2棒指定打擊，不只敲出安打送回1分打點，還靠選球獲得2次四壞保送。

運動媒體ESPN報導，23歲的大谷翔平第一次在美國MLB熱身賽以打者身分登場，在3次上場打擊機會中，展現了他有足夠選球耐心、攻擊企圖心，初次亮相締造百分百的上壘率。

大谷翔平2天前以投手身分在熱身賽先發之後，今天擔任天使隊先發第2棒指定打擊，在客場出戰聖地牙哥教士隊。1局上、3局上，大谷前2次上場打擊都是獲得四壞保送。

大谷翔平5局上第3次上場打擊時，二壘有人，面對教士後援投手馬里歐特（Michael Mariot），第1球就出棒打成中間方向滾地安打，送回1分打點。

大谷翔平回到休息區的途中，獲得全場觀眾的起立鼓掌。天使終場4比10敗給教士。

大谷翔平賽後表示：「我前面能夠多看幾球，那對我來說很好。我只是希望維持下去，我現在看球很清楚，希望能夠有更好的打數。我想這對每個球員都一樣，而今年春訓這個時間點，我的打擊總是優先於我的投球。」

大谷翔平24日先發當投手，投1.1局失2分，今天首次以打者身分在熱身賽亮相。天使隊今年球季預計讓大谷翔平兼具投手與打者兩種身分。包括擔綱6名先發投手輪值之一，其他時候擔任指定打擊。

總教練索西亞（Mike Scioscia）表示，大谷翔平明天的比賽可能繼續擔任指定打擊，取決他今天的感覺如何。大谷翔平下一場擔任投手將在3月2日先發。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP