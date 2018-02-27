國際女壘邀請賽台中開打 多國較勁切磋

台中國際女子壘球邀請賽連續5年舉辦，27日在台中萬壽棒球場開幕，今年有來自日本、新加坡、韓國與國內共8個隊伍參賽。中央社記者蘇木春攝 107年2月27日

（中央社記者蘇木春台中27日電）台中國際女子壘球邀請賽2月27日到3月2日舉辦，有來自日本、新加坡、韓國與國內共8個隊伍參賽，今天在台中萬壽棒球場開幕，盼透過邀請賽，讓國內女子壘球隊與國際隊伍交流切磋。



台中國際女子壘球邀請賽連續5年舉辦，今年在台中萬壽棒球場、太原壘球場展開，有來自日本的東京女子體育大學、日本阪神燃虎，韓國的順天市江南女子高中，新加坡的高中隊伍，與國內的台灣體育運動大學、中華女子壘球隊、新北市立丹鳳高中與台中市立東山高中等8個隊伍參賽。



邀請賽27日舉辦開幕典禮，8個參賽隊伍進場展現活力，並由立法院副院長蔡其昌、台中市政府秘書長黃景茂與中華民國壘球協會理事長陳任邦等人開球。



台中市體育總會壘球委員會主委、立法院副院長蔡其昌致詞表示，2020年東京奧運是中華女壘隊得牌的機會，這幾年透過舉辦國際邀請賽，希望能以賽代訓，讓高中、大學與國家隊選手，能有更多機會接觸到國外球隊球技、球風的交流。



蔡其昌認為，選手都很認真，企業界也都願意幫忙，希望將各界力量整合起來，打造最強的國家隊，在今年世界盃壘球賽取得奧運資格，特別是球迷，希望大家可以一起進場為比賽加油。



邀請賽今天舉辦開幕戰，由中華隊對上日本東京女子體育大學，3月2日將舉辦系列冠軍戰，當天下午3時舉辦閉幕典禮。（編輯：李錫璋）1070227



