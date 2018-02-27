橫濱網球挑戰賽 莊吉生苦戰3盤過頭關

（中央社記者龍柏安台北27日電）台灣旅美網球好手莊吉生，今天在日本橫濱挑戰賽首輪歷經2小時又14分鐘、3盤惡戰，以6比2、6比7（6：8）、6比4淘汰會外賽晉級的南韓小將鄭允成，有驚無險晉級第2輪。



總獎金7.5萬美元（約新台幣220萬元）的橫濱挑戰賽，莊吉生名列大會第3種子，2週前他才剛在舊金山挑戰賽連過5關奪冠，轉戰橫濱後他維持好表現，今天闖過頭關後在男單拉出最近6連勝。



莊吉生今天首盤前5局兩度攻破對手發球局，加上自己也順利保發，取得5比0大幅度領先，就算第7局不慎遭對手破發得逞，不過隨後他迅速振作再破對手發球局，以6比2先馳得點。



次盤戰況丕變，兩人一路激戰互不相讓，雙方各自保發鏖戰至關鍵第12局，莊吉生浪費了3個賽末點，讓對手保發後進入搶7大戰，莊吉生雖一度取得6比4領先、再獲2個賽末點，無奈就是拿不下來，反被對手連拿4分丟掉次盤。



莊吉生第2盤該贏未贏，第3盤重新振作，雙方前6局互保發球局，打成3比3平，關鍵第7局莊吉生總算攻破對手發球局，也將比分取得4比3超前，接下來他在第10局化解破發危機後成功保發，以6比4拿下16強門票。



莊吉生下一輪對手，將是世界排名213的德國31歲老將卡姆克（Tobias Kamke），兩人過去沒有任何交手紀錄。（編輯：李錫璋）1070227