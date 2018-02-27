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王維中球威剛猛 滑球曲球變速球都拿手[影]

發稿時間：2018/02/27 16:00

最新更新：2018/02/27 22:22

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（中央社記者曹宇帆洛杉磯26日專電）首位效力韓職的台灣左投王維中，球速可達150公里，球威剛猛，他今天受訪表示，包括滑球、曲球與變速球都是他的拿手武器，他並與台灣球迷相約，有空來韓國看他打球。

王維中效力的韓職NC恐龍隊，晚間與南加州大學（USC）棒球校隊打熱身賽。賽前他接受中央社記者訪問表示，現階段跟隊友相處及對球場的適應順利，很快就融入團隊。

NC恐龍上場熱身賽對戰耐克森英雄隊，這位台灣左投小試身手，球速達150公里，技驚四座，不過王維中說，他擅長的球種還包括滑球、曲球與變速球，這些都是他對付打者的拿手武器。

他表示，由於亞洲打者不太喜歡揮大棒，比較難纏，就算球速再快也不容易三振，對付他們必須格外謹慎，這方面與美國職棒大聯盟MLB的打者大不同。

王維中曾是美國職棒大聯盟密爾瓦基釀酒人隊的投手，他說，韓國棒球文化非常重視學長學弟制，更重視對長輩的應對進退，這是大聯盟與韓職的明顯差異。

他表示，因自己是外籍球員，並沒有遭受學長學弟制的限制，何況在效力NC恐龍之前已談妥「我是先發投手」，不過時值春訓期間，教練團尚未排定先發輪值表。

這場NC恐龍戰南加大校隊的比賽，王維中輪空場邊觀戰，他說，沒出賽的日子仍隨隊練習，有時練球告一段落，懶得出門就待在飯店裡點餐吃，或在練球結束約傍晚4時或5時許，直接把晚餐解決了，可早點休息。

王維中的春訓平淡規律，他表示，不曉得到了韓國會有甚麼樣的生活體驗，自己也非常期待，並說不排斥韓國泡菜，「台灣的臭豆腐就搭配泡菜」，但是更期盼品嘗正宗韓國烤肉。

展望新球季，王維中說，不想給自己太大壓力，「也不要說甚麼10勝」，盡力投好每一球，其他的就別想太多。

對於韓國媒體封他是棒壇李敏鎬，王維中則說，鏡頭前看著像李敏鎬，看本人恐怕不一定。他並向台灣球迷拜晚年，希望台灣粉絲們有空記得來韓國看他打球，「我們球場見」。

此外，NC恐龍對戰南加大校隊，2局上恐龍進帳6分奠定勝基，終場12比2在客場揚威，預計28日對戰加州大學洛杉磯分校（UCLA）校隊。（編輯：陳俊碩）1070227

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