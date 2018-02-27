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美高球公開賽改制 延長賽不拚18洞

發稿時間：2018/02/27 16:48

最新更新：2018/02/27 16:48

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（中央社紐約26日綜合外電報導）美國高爾夫協會（USGA）今天表示，美國公開賽4項冠軍將不再採用18洞延長賽，好讓比賽在星期天就能打完。

根據美國高爾夫協會聲明，從今起包括美國公開賽、美國女子公開賽、美國長春公開賽與美國長春女子公開賽，打完72洞之後如果還是平手，將採用2洞總合延長賽來取代原先的18洞延長賽。

美國高爾夫協會執行長戴維斯（Mike Davis）說：「我們知道對高球界的每個人來說，一場重要錦標賽能在星期天打完並且頒出冠軍獎盃，是多麼重要的一件事。」

「綜合球員、球迷、志工、主辦方與轉播夥伴的意見後，我們感到，這是獲得大家重視而且有利人人的作法。」

美國公開賽過去117年歷史中，共有33次打到延長賽才分出勝負，包括18洞延長或36洞延長都有。

最近一次經過延長賽而勝出的冠軍就是2008年的老虎伍茲（Tiger Woods），他與梅迪亞特（Rocco Mediate）打完18洞延長賽之後還是平手，再進入驟死賽才勝出。

根據最新規則，美國高球協會的4項公開賽都將採用2洞總合延長賽，如果還是平手，進行逐洞驟死賽。

美國公開賽改制之後，將與早已捨棄18洞延長賽的高爾夫其他3大賽事一致。美國名人賽在1976年率先廢掉18洞延長賽，PGA錦標賽在一年後跟進，英國公開賽則在1986年改用4洞延長賽。

今年的美國高球公開賽6月14日到17日在紐約辛尼考克山莊（Shinnecock Hills）舉行。（譯者：林宏翰/核稿：張佑之）1070227

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