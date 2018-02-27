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2大馬羽球員涉打假球 恐終身禁賽

發稿時間：2018/02/27 17:38

最新更新：2018/02/27 17:38

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（中央社記者郭朝河吉隆坡27日專電）馬來西亞兩名涉及打假球的羽球員祖法利（Zulfadli Zulkiffli）和陳俊翔今天繼續出席世界羽球聯盟（BWF）舉行的聽證會，並聘請律師為自己的職業生涯辯護。

馬來西亞羽球協會（BAM）發布聲明說，祖法利和陳俊翔從26日上午10時出席於新加坡舉行的聽證會，並持續至當天下午5時。聽證會今天上午持續舉行，大馬羽協也派出觀察員旁聽。

聽證會成員是由3名來自世界羽聯的獨立評審員組成。基於世界羽聯至少掌握75%的證據，才會召開聽證會，一旦罪名成立，兩人將面臨終身禁賽的處罰。

祖法利和陳俊翔目前都屬於自由球員，兩人也是馬來西亞著名羽球品牌Apacs贊助的球員。

世界羽聯2017年12月告知大馬羽協有兩名馬來西亞球員涉嫌打假球，相關球員立即停賽並被調查，之後更在本月13日召開記者會發布消息，指今年從手機、通訊軟體找到相關證據，包括從每場比賽能獲得簽賭集團至少新台幣15萬元的酬勞。

25歲的祖法利今年1月在泰國精英賽不敵大馬羽球新星兼亞青賽冠軍梁峻豪後，就不曾參加任何國際賽。

他曾在2011年赴台參加世青賽，當時除拿下混合團體金牌，更擊敗目前的丹麥籍世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），成為馬來西亞史上首名世青男單冠軍。祖法利2017年再度赴台參加世大運，不過因傷退賽，在男單止步8強，但仍協助團隊獲得混合團體銅牌。

至於31歲、已在2011年離開國家隊的陳俊翔，曾於2010年代表馬來西亞國家隊參與湯姆斯盃（Thomas Cup），不過2017年6月參加泰國公開賽後，不再亮相任何國際賽事。（編輯：尹俊傑）1070227

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