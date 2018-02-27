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迷你棒球春季大會 黃忠義任講師

發稿時間：2018/02/27 18:29

最新更新：2018/02/27 18:29

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（中央社記者謝靜雯台北27日綜合報導）世界棒壘球總會致力推廣國際棒球運動，將於3月17、18日於高雄巨蛋舉辦Mini Baseball春季大會，邀請中職傳奇球星黃忠義任棒球教室講師，親自指導高雄地區少棒球員。

世界棒壘球總會（WBSC）致力推廣國際棒球運動，2月推出Mini Baseball國際種子教練培育「師資研習會」，3月也將舉辦Mini Baseball春季大會，黃忠義將加入球星棒球教室講師行列。

黃忠義擁有戰功彪炳的職業生涯，更是中華職棒第一位「總教練代打滿壘全壘打」傳奇人物，退役之後對於基層棒球投入不餘遺力，此次特別南下高雄，指導小朋友們，希望讓他們從樂趣中認識棒球，球星棒球教室採取報名預約制，提早報名全程免費。

Mini Baseball春季大會活動當天，高雄地區兩支少棒勁旅，忠孝國小與鼓岩國小將於全台首座室內棒球場「迷你版芬威球場」，以Mini Baseball規則進行交流示範賽，讓小球員們在室內也能體驗最道地的棒球文化，同時開放社區、學校球隊報名參賽，不了解棒球規則的小朋友們也能夠現場報名分隊，以樂趣規則體驗棒球。

Mini Baseball推廣協會從2017年起展開校園推廣巡迴，至今已造訪超過20間小學，北、中、南三場師資研習會也吸引近200人報名，獲得熱烈迴響，協會將在3月24日赴法國巴黎參加2018 WBSC世界年會，向全球各會員國展示推廣成果，不負棒球強國美譽。（編輯：吳協昌）1070227

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