長庚醫療團隊細心照護　戴資穎冠軍推手

（中央社記者龍柏安台北27日電）世界球后戴資穎里約奧運前肩膀受傷，去年傷勢一度復發，在長庚醫療團隊照顧下，復原狀況良好，戴爸戴楠凱今天出席長庚醫療團隊春酒時，感謝長庚團隊對選手的照顧與治療。



戴資穎去年肩傷復發後，接受自體血小板血漿（Platelet-rich plasma，簡稱PRP）注射治療，治療後效果顯著，她今年先後在馬來西亞與印尼兩場公開賽拿下亞軍與冠軍，返台後隔天又再注射PRP，戴楠凱笑說：「長庚的林瀛洲醫師說，小戴的傷勢其實已經都好了，再次注射PRP就像汽車換機油一樣，是預防性保養。」



長庚醫療團隊今晚在世貿聯誼社舉行春酒，邀請長庚團隊照顧的菁英運動員出席，長庚運動醫學總召林瀛洲受訪時說，現在運動醫學預防更甚於治療，「根據之前的經驗，等到傷勢出來再治療就慢了，以戴資穎的狀況，現在我們每3個月會對她的身體狀況進行評估，預計每半年重新施打PRP進行保養。」



此外，長庚宣布，今年開始除照顧台灣菁英運動員，也會把防護層擴大到國高中及潛力運動員，目前已規劃照顧12所高中、14所國中，照護人數從原本的158人，增加至854人。



林瀛洲表示，長庚醫療防護擴及至國高中幼苗，希望能夠培養出下一個戴資穎，防護員的角色就像保母與橋梁，當運動員身體出狀況時，除先做緊急處理外，也能把選手的傷勢清楚回報醫療團隊，讓運動員可以接受更有效率的治療與檢查。（編輯：管中維）1070227