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林益全單場3響砲 悍將熱身賽4連勝

發稿時間：2018/02/27 21:04

最新更新：2018/02/27 21:04

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（中央社記者謝靜雯台北27日綜合報導）中職富邦悍將隊今天兵分兩路，白隊全場敲出29安，以28比13擊敗耐克森英雄隊二軍；藍隊林益全單場3轟，率隊以12比7擊敗樂天巨人隊，農曆年後4場熱身賽全勝。

悍將隊今天分成兩隊舉行熱身賽，白隊與韓職耐克森英雄二軍交手，由蕭一傑先發，首局出現狀況，單局被敲出2發陽春砲，2局再被敲出安打、暴投、滾地球掉分，總計投2局失掉3分。

悍將白隊僅管開賽就處於落後，但火力猛烈，首局就先靠著接連6支安打、失誤，單局攻下5分，2局再靠接連安打、失誤，再添2分，兩隊4局打完，悍將白隊7比5領先，悍將白隊5局開始局局有得分攻勢，5到8局總計攻下21分、拿下勝利。

悍將白隊今天全場敲出29支安打，開路先鋒林旺衛單場4安，張進龍8局敲出3分砲，打擊近況不錯。

悍將藍隊今天與韓職樂天巨人隊交手，由范玉禹先發，首局因為失誤、接連被敲安打，開賽先掉3分，隊友4局開始追分，靠著安打、林益全兩分砲追分，高國麟補上陽春砲將比數追到3比3平手。

樂天隊5局再添1分，悍將藍隊6局再起攻勢，靠著接連3支安打、3次保送，單局攻下5分。林益全今天手感燙，單場3響砲，4局敲出2分砲後，7、9局都開轟，總計貢獻6分打點，率隊拿下勝利。

悍將隊農曆年後從25日開始打自辦熱身賽，目前4場比賽打完，總計得66分，拿下4連勝。（編輯：吳協昌）1070227

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