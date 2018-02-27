台裔滑冰新星陳楷雯 放眼北京冬奧

代表美國參加平昌冬奧的台裔花式滑冰選手陳楷雯在最近出版的新書中，分享滑冰生涯的心路歷程，盼透過自身故事鼓勵年輕人不要輕言放棄。中央社記者張新偉攝 107年2月27日

（中央社記者張新偉台北27日電）代表美國參加平昌冬奧的台裔花式滑冰選手陳楷雯接受中央社記者專訪表示，這次的比賽沒有滑出實力，她會繼續加強自己，再向2022北京冬奧邁進



身材嬌小、今年18歲的陳楷雯（Karen Chen），4歲開始學習滑冰，上週在南韓平昌舉辦的冬季奧運以185.65分拿下第11名。



陳楷雯結束冬奧賽程，昨天回到台灣與家人團聚，明天將出發回美國，今天則是到台北小巨蛋冰上樂園與台灣友人相聚，現場許多台灣小冰迷拿著陳楷雯的書請她簽名、合影，人氣相當高。



今年首次參加冬奧的她，一圓兒時夢想，但對比賽表現，她則說自己沒滑出該有水準，這次比賽經驗讓她覺得還有很多需要努力的地方，盼能繼續加油，在2022年北京冬奧，超越自己今年成績。



有點完美主義的陳楷雯，訓練時總是在冰場上一再苦練，雖然天生扁平足，讓她在找冰鞋及訓練上吃足苦頭，但她盡力忍耐，就因為滑冰是她最喜歡的運動。



「我如果愛做一個東西，我就會想把東西做好，不想只做一半。要就做到百分之百，對自己要求很高，拚命一直練習一直練習，那就是我」陳楷雯說。



日裔美籍的長洲未來在冬奧團體賽中成功跳出高難度的三周半跳，對此，陳楷雯表示以前有練過，但受傷後為避免身體負擔就沒有再練，但她說，從小就覺得自己有辦法跳出三周半跳，希望這個賽季結束後努力訓練，明年能成功展現。



陳楷雯在最近出版的新書「找尋自我方向（Finding the Edge）」中，分享自己滑冰生涯的心路歷程，希望藉由自身故事鼓勵年輕人不要輕言放棄。她也對冰迷說：「我覺得滑冰是很好玩的東西，如果你真的很愛滑冰，就繼續努力，一定會成功的。」（編輯：吳協昌）1070227





代表美國參加平昌冬奧的台裔花式滑冰選手陳楷雯（前）27日受訪表示，自己今年比賽表現沒滑出該有水準，覺得還有很多需要努力之處，將繼續加油，期待在2022年北京冬奧超越自己今年成績。中央社記者張新偉攝 107年2月27日

代表美國參加平昌冬奧的台裔花式滑冰選手陳楷雯（中）27日接受中央社記者專訪表示，這次的比賽沒有滑出實力，會繼續加強自己，再向2022北京冬奧邁進。中央社記者張新偉攝 107年2月27日

代表美國參加平昌冬奧的台裔花式滑冰選手陳楷雯（左4）返台與家人團聚，27日現身台北小巨蛋冰上樂園，與許多小冰迷互動，並一同牽手滑冰。中央社記者張新偉攝 107年2月27日

代表美國參加平昌冬奧的台裔花式滑冰選手陳楷雯（左6）結束冬奧賽程回到台灣與家人團聚，27日現身台北小巨蛋冰上樂園，現場許多小冰迷請她簽名、合影，人氣相當高。中央社記者張新偉攝 107年2月27日