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WTA印地安泉女網賽 謝淑薇闖頭關

發稿時間：2018/02/28 10:57

最新更新：2018/02/28 10:57

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（中央社記者龍柏安台北28日電）台灣網球好手謝淑薇，今天在世界性的「女子網球協會（WTA）」12.5萬美元系列的印地安泉女網賽單打首輪，以6比4、7比5，擊敗美國19歲左撇子小將克蕾瑟（Ashley Kratzer），挺進第2輪。

WTA印地安泉女網賽屬於挑戰賽等級，是下週印地安泉大師賽的熱身賽，世界排名69的謝淑薇，高居大會第3種子，今天首輪她全場歷經1小時又28分鐘，以直落二淘汰身高180公分的美國小將克蕾瑟，下一輪她將碰上同樣是19歲地主選手的多海德（Caroline Dolehide）。

今天首盤謝淑薇分別在第5、7局兩度成功破發，早早取得5比2大幅領先，先以6比4拿下首盤。

次盤雙方互不相讓，前10局兩人各破對手2次發球局，鏖戰至5比5平，關鍵第11局，謝淑薇再破對手發球局後，接著勢如破竹順利保發，最終以7比5拿下勝利，並晉級女單16強。

比賽結束後，謝淑薇也在臉書上表示，她很開心能夠再回到印地安泉挑戰12.5萬美元系列賽事，她也很享受一場與美國年輕小將的對決，並推崇對手的發球和正手拍都打得很不錯；不過，她也提到在歷經24個小時的飛行與時差，仍能挺進第2輪，讓她非常開心。（編輯：劉政權）1070228

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