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東京奧運吉祥物出爐 首度由小學生決定

發稿時間：2018/02/28 12:15

最新更新：2018/02/28 12:32

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2020年東京奧運及帕奧吉祥物出爐，這是奧運史上首度由孩童投票決定吉祥物。（圖取自2020年東京奧運官網tokyo2020.org）2020年東京奧運及帕奧吉祥物出爐，這是奧運史上首度由孩童投票決定吉祥物。（圖取自2020年東京奧運官網tokyo2020.org）

（中央社記者黃名璽東京28日專電）2020年東京奧運及帕奧吉祥物今天出爐，由日本小學生從最後入選的3組作品進行投票，結果是與東京奧運會徽「市松模樣（方格紋）」相襯的設計案勝出。

日本經濟新聞報導，東京奧運組織委員會日前對外公開徵求2020年東京奧運吉祥物設計案，並從中選取3組進入決選，再由日本小學生進行投票，得到最高票的設計案勝出。這是奧運史上首度由孩童投票決定吉祥物。

2020年東京奧運會徽是採用江戶時代傳統方格紋的「市松模樣」，而小學生選出的這組吉祥物設計案也是方格紋，跟市松模樣很相襯。

吉祥物設計案的作者是現居福岡縣的插畫家谷口亮。

這組吉祥物設計案共有2個，一個是深藍與白色相間的奧運吉祥物，另一個則是粉紅與白色相間的帕奧吉祥物。

目前這組吉祥物還沒有正式命名，東京奧運組織委員會接下來將研究要取什麼樣的名字。由於吉祥物還需要進行商標調查，將尋求專家協助完成，預計7月到8月左右，可望正式發表完成命名的吉祥物。（編輯：高照芬）1070228

2020年東京奧運及帕奧吉祥物28日出爐，是與東京奧運會徽「市松模樣（方格紋）」相襯的設計案勝出。（共同社提供）2020年東京奧運及帕奧吉祥物28日出爐，是與東京奧運會徽「市松模樣（方格紋）」相襯的設計案勝出。（共同社提供）
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