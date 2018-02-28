東京奧運吉祥物出爐 首度由小學生決定

2020年東京奧運及帕奧吉祥物出爐，這是奧運史上首度由孩童投票決定吉祥物。（圖取自2020年東京奧運官網tokyo2020.org）

（中央社記者黃名璽東京28日專電）2020年東京奧運及帕奧吉祥物今天出爐，由日本小學生從最後入選的3組作品進行投票，結果是與東京奧運會徽「市松模樣（方格紋）」相襯的設計案勝出。



日本經濟新聞報導，東京奧運組織委員會日前對外公開徵求2020年東京奧運吉祥物設計案，並從中選取3組進入決選，再由日本小學生進行投票，得到最高票的設計案勝出。這是奧運史上首度由孩童投票決定吉祥物。



2020年東京奧運會徽是採用江戶時代傳統方格紋的「市松模樣」，而小學生選出的這組吉祥物設計案也是方格紋，跟市松模樣很相襯。



吉祥物設計案的作者是現居福岡縣的插畫家谷口亮。



這組吉祥物設計案共有2個，一個是深藍與白色相間的奧運吉祥物，另一個則是粉紅與白色相間的帕奧吉祥物。



目前這組吉祥物還沒有正式命名，東京奧運組織委員會接下來將研究要取什麼樣的名字。由於吉祥物還需要進行商標調查，將尋求專家協助完成，預計7月到8月左右，可望正式發表完成命名的吉祥物。（編輯：高照芬）1070228



