蘇思蘋入選國手 將戰世界中學生運動會

新竹市香山高中一年級蘇思蘋（圖）參加2018世界中學生運動會代表隊選拔賽，以總積分第一名之姿取得反曲弓項目入選代表隊資格，5月將赴摩洛哥參賽，為台灣爭取佳績。（新竹市政府教育處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年2月28日

（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）新竹市香山高中一年級蘇思蘋參加2018世界中學生運動會代表隊選拔賽，以總積分第一名之姿取得反曲弓項目入選代表隊資格，被認為是射箭明日之星，5月將赴摩洛哥參賽，為台灣爭取佳績。



蘇思蘋受訪說，小學4年級時看到學校有人在練習射箭，因覺得好奇而加入射箭隊，進而練出興趣，即便因長期練習造成手指磨破皮、長滿厚繭，她也未曾想過要放棄，更把目標擺在奧運，希望自己能為國爭光。



蘇思蘋靠著努力闖出佳績，2015年時還是國中生的她，就在土耳其「世界盃室內射箭錦標賽」打敗義大利選手，以最小年紀奪下青女組個人金牌，締造我國青女團史上最佳成績。



「選手的心理素質是獲勝的主要關鍵。」國家代表隊教練倪大智受訪說，良好且持續的培育環境，讓蘇思蘋能夠奠定所有射箭基礎，尤其蘇思蘋是很努力的孩子，因此能有好的表現和成績。



新竹市長林智堅得知蘇思蘋以總積分第一名之姿入選2018世界中學生運動會代表隊國手，表達肯定與鼓勵。他分享，2016年曾到富禮國中看蘇思蘋練射箭情況，當時看她的指尖為了彎弓，時常龜裂、流血，感到心疼，但她從未放棄，陸續奪下比賽佳績，真的不「繭」單。



新竹市政府教育處長李芳齡受訪指出，中華民國射箭協會於2月24至26日舉行選拔賽，經過資格賽與3輪對抗賽，依總積分排名錄取前3名為代表隊選手，蘇思蘋以總積分第一名拿下代表權，另兩名選手為新北市三民高中葉昱琛、花蓮體中張容嘉。



李芳齡說，2018世界中學生運動會是限13歲至17歲在校中學生參加的國際綜合性運動會，將於5月2日至9日在摩洛哥（Morocco）的馬拉喀什（Marrakech）舉行，希望選手們在場上都能有好的表現，為國家再奪獎牌。（編輯：劉政權）1070228