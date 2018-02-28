第4節吹反攻號角 高師大逆轉勝國體大

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（中央社記者龍柏安桃園28日電）高雄師大今天克服全場最多18分落後，在第4節拉出一波19比0攻勢，讓對手8分多鐘一分未得，在106學年度大專籃球聯賽男子組8強複賽以70比64險勝國立體大。



高師大前3節打完還以49比55落後，第4節還剩8分47秒，國體大前鋒周暐宸籃下補進2分，將領先擴大至13分。



即便落後差距被拉開，高師大球員沒有放棄，從強化防守開始做起，加上外線回溫，拉出一波19比0強攻。大四前鋒劉宏柏就說：「前幾場我們都爆在第3節，今天雖然也有小當機，不過傷害不大，第4節我們防守超積極。」



高師大替補射手王繁宇今天攻下並列全場最高的18分，並在第4節最後3分16秒投進超前3分球，他說：「當下沒想太多，還是得要做好防守，我們知道這場比賽非常重要，一定要拿下來。」



高師大贏球後，在8強複賽終止2連敗，並拿下第2勝，劉宏柏說：「我覺得逆風球更能彰顯球隊的價值，我認為高師大是支低調的強隊。」



國體大第4節火力當機，直到最後43.7秒才再次靠著周暐宸籃下投進2分，終止長達8分鐘的得分乾旱，無奈為時已晚，球隊已從領先13分打到反落後4分，教頭桑茂森無奈地說：「失誤太多、球員又不敢攻，換上能得分的球員也沒用。」



106學年度大專籃球聯賽今在健行科大進行第4天賽事，今天比賽打完後，明天將是休兵日，後天（3月2日）起再進行最後3天賽事。（編輯：吳協昌）1070228