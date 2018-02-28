林承飛攻守有表現 桃猿不敵日職火腿隊

中華職棒Lamigo桃猿隊28日與日職火腿隊展開首場交流賽，桃猿球星林承飛（中）等人多有表現，可惜追分不及，終場仍以4比6吞下敗仗。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年2月28日

（中央社記者謝靜雯台北28日綜合報導）Lamigo桃猿隊今天與日職火腿隊首場交流賽，兩隊焦點球星王柏融、清宮幸太郎都有表現；桃猿黃子鵬中繼止血，林承飛攻守有表現，但追分不及以4比6吞下敗仗。



桃猿隊與火腿隊交手，兩隊幾乎都排出一軍先發陣容，桃猿隊3棒王柏融，是日本球團和媒體追逐的焦點，王柏融單場3打數安打2支安打，首局敲出安打，3局敲出二壘打，5局打成飛球出局。



火腿隊去年選秀第一指名超級新秀清宮幸太郎，今天職棒生涯對外正式交流賽首度先發，打第7棒、守一壘，今天也是他首度在主場札幌巨蛋出賽，2局首打席就敲出二壘打。



桃猿隊由洋投道恩斯先發，前3局僅被敲出2支安打、無失分，4局出狀況，接連被敲3支安打失掉1分後被換下場。尼克斯接替投球沒能止血，雖製造雙殺打抓到出局數，但投出觸身球保送、暴投失掉1分，接著保送、被中島卓也、西川遙輝都敲安，再掉3分後退場。



尼克斯4局沒能投完提前退場，桃猿換上第3任投手低肩側投黃子鵬，投出三振化解再掉分危機；黃子鵬5局續投，總計中繼投1.1局飆出3次三振，被敲出1支安打、無失分，表現不錯。



桃猿隊6局開始啟動球季牛棚主力，林柏佑、王躍霖、朱俊祥依序登板，僅林柏佑6局被渡邊諒敲出陽春砲再掉1分。



桃猿隊比賽前3局有都有攻佔得點圈機會，但都沒能拿下分數，6局靠著保送、陳俊秀安打、滾地球，跑回第1分，8局靠著詹智堯二壘打、林泓育安打、高飛犧牲打，送回第2分；接著靠保送、林承飛適時安打，再替球隊多添2分。（編輯：梁君棣）1070228



