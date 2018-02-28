壓力大 義守賽後唱歌抒壓去

（中央社記者龍柏安桃園28日電）義守大學今全隊11人輪番上陣，共9人有得分進帳，靠著團隊均衡火力做後盾，在106學年度大專籃球聯賽男子組8強複賽77比72險勝輔仁大學，並斬斷對手3連勝。



義守大學預賽階段團隊3分球命中率達35.2％，在聯盟16支球隊中排名第1，3分火力是他們引以為傲的最強武器，沒想到在8強複賽近2場準頭盡失，團隊累積49次出手僅中9，命中率僅18.4％。



球隊面臨的狀況，女教頭謝玉娟很清楚，她認為8強賽連打4天，身體上的疲勞多少會影響球員準頭，不過她也直言：「另一方面也是壓力，這階段有晉級上的壓力，壓力會讓球員疲勞的速度更快。」



其實這2天謝玉娟已放寬白天練習份量，也給球員調整空間，讓球員自行選擇休息或投籃，今天攻下9分、3分球7投僅中1的徐鉦順說：「都這麼不準了，怎麼可能還不練。」他承認身體的疲勞多少會有，不過他強調：「我不會為投不進找藉口。」



義守雖然贏球，球員卻沒太多笑容，謝玉娟看在眼裡乾脆宣布：「賽後我讓他們去唱歌好了，希望透過K歌能讓他們可以抒壓放鬆，也能讓大家找回場上的準頭。」聽到這個消息，球員的嘴角總算綻放出笑容。



大專籃球聯賽今在健行科大進行第4天賽事，稍晚地主健行在滿場球迷加油聲中，以82比75險勝台灣師大，在8強複賽拉出不敗的4連勝暫居排頭，義守則和輔大同以3勝1負並列第2，高雄師大、國立體大2勝2負並列第4，台師大、北市大學以1勝3負並列第6，複賽苦吞4連敗的中州科大名列第8。



大專籃球聯賽明天將休兵一天，比賽將於後天（3月2日）繼續在健行科大進行最後3天比賽，排名前4的隊伍將可取得4強門票。（編輯：李亨山）1070228