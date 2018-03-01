/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 勞基法繆德生侯友宜燈會
>rss

NBA勇士當保姆看展覽 華府行跳過白宮

發稿時間：2018/03/01 12:59

最新更新：2018/03/01 12:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍隊伍作客華府時，通常會到白宮拜訪總統，但上屆冠軍金州勇士卻跳過這個行程，當起保姆帶一群孩子上博物館，還說這個經驗很棒，沒見川普完全不覺得可惜。

法新社報導，金州勇士今晚作客出戰華盛頓巫師。昨天到當地一日遊時，帶著明星小前鋒杜蘭特（Kevin Durant）家鄉的一群孩子上博物館。

勇士隊員大多對川普好煽動種族和社會分裂的作風相當感冒，球星「咖哩小子」柯瑞（Steven Curry）也在其中，本季訓練營前，柯瑞曾說自己不想拜訪白宮。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，去年10月，記者問柯瑞他和隊員想不想去白宮，柯瑞回應說如果讓他決定，答案是「不會去」，但他也說最終會依照隊上安排。

勇士公布決定前，總統川普就先發制人地推文說：「冠軍隊能到白宮是莫大的榮耀，但柯瑞卻猶豫了，所以邀請取消了。」

勇士隊員沒去白宮，當起「一日保姆」，帶上勇士球星杜蘭特家鄉馬里蘭州錫特普萊森特（Seat Pleasant）的孩子們參訪國立非裔美國人歷史文化博物館（National Museum of African American History and Culture）。

杜蘭特坦承，這不全是他的點子，隊友柯瑞、葛林（Draymonf Green）、經理邁爾斯（Bob Myers）和其他人都一起出了主意。「其實要我怎樣都行，結果他們說想帶我家鄉的孩子們一起，我覺得超感動。」

媒體並未獲邀參與這個行程，參訪也不受任何公司贊助。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）說這次參訪「簡直太棒了」，形容是「你能擁有的最強大體驗之一」。

杜蘭特則告訴「今日美國報」（USA Today），拜訪博物館時自己就像回到童年時光。

杜蘭特說：「可以學到更多東西，還能和我的隊友、我家鄉的孩子們一起去，真的超棒。」問他沒去白宮失望嗎？他說：「不會。」（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070301

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP