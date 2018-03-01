受傷將動刀 足球明星內馬爾謝粉絲打氣

（中央社里約熱內盧28日綜合外電報導）法國甲級足球聯賽勁旅巴黎聖傑曼隊的巴西前鋒內馬爾（Neymar）扭傷腳踝且蹠骨骨折後，今天在上社群網站留言，感謝粉絲支持。



法新社報導，內馬爾在Instagram上留言，感謝大家各種的祝福訊息。內馬爾也分享一張自己受傷倒地的照片。內馬爾在2月25日與法甲的馬賽隊（Olympique de Marseille）比賽期間受傷。巴黎聖傑曼隊終場以3比0勝出。



內馬爾留言寫說：「人不該因為碰到障礙而止步。遇到牆的時候，不要放棄，要想辦法爬過它。」



這則訊息累積超過200萬個讚，內馬爾的女友馬爾茲奎妮（Bruna Marquezine）也按讚。馬爾茲奎妮是巴西知名電視劇女星。



網友紛紛為內馬爾打氣，有人留言說「別放棄」，還有人寫道「英雄，請快好起來」。



內馬爾受傷後，各種謠言滿天飛，尤其他肩負許多人的期待。巴西的家鄉父老不太關心他受傷對巴黎聖傑曼隊的影響，而是擔心他無緣在世界盃足球賽拚勝。



巴西電台的評論員尼佛斯（Milton Neves）稍早說：「我們上個星期天恐怕已丟了世界盃。」



不過巴黎聖傑曼隊今天宣布，內馬爾將在祖國接受巴西國家隊隊醫拉斯馬（Rodrigo Lasmar）手術。



內馬爾父親兼經紀人說，內馬爾將休陣至少6週。



此傷恐讓內馬爾缺席這個歐洲賽季剩餘比賽，但料能趕上6月在俄羅斯開踢的世界盃足球賽，屆時巴西隊將尋求第6冠。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070301