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杜蘭特返鄉飆32分 勇士109比101勝巫師

發稿時間：2018/03/01 13:49

最新更新：2018/03/01 14:12

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NBA金州勇士隊以109比101擊敗華盛頓巫師。（圖取自Golden State Warriors臉書粉絲專頁www.facebook.com/warriors）NBA金州勇士隊以109比101擊敗華盛頓巫師。（圖取自Golden State Warriors臉書粉絲專頁www.facebook.com/warriors）

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國職籃NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）今天在親朋好友面前精彩演出，攻下32分，率領金州勇士109比101擊敗華盛頓巫師。

法新社報導，這對杜蘭特來說是返鄉之旅，他在鄰近的馬里蘭州長大，今天表現沒有讓人失望，全場20投12中，外加4助攻、6籃板。

杜蘭特將近一年前，隨著勇士在華府出戰巫師，比賽開打不到幾分鐘就扭傷膝蓋，之後休陣5週。

但這一次，一切都很順利。

杜蘭特說：「隊友很早就讓我手感熱起來。」「我進了一些三分球、攻守轉換得分、而且跳投很順…隊友表現很棒，讓我處於有利的位置。」

勇士主將柯瑞（Stephen Curry）挹注25分。勇士不讓巫師後衛畢爾（Bradley Beal）有發揮空間，畢爾僅得8分，勇士最後拿下近8場第7勝。

勇士隊昨天沒去白宮，而是帶上一群來自杜蘭特家鄉馬里蘭州錫特普萊森特（Seat Pleasant）的學生參訪國立非裔美國人歷史文化博物館（National Museum of African American History and Culture）。

NBA總冠軍隊伍作客華府時，通常會到白宮拜訪總統，但上屆冠軍勇士卻跳過這個行程。

勇士隊員大多對川普煽動社會分裂的作風相當感冒，柯瑞也是其中之一。柯瑞在本季登場前曾說不會拜訪白宮，而川普也推文說不再邀請勇士。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）說昨天的參訪經驗「太棒了」。他說：「這些孩子，他們的笑容讓現場充滿活力，我們隊上的人了解到他們對這些孩子的影響會有多大。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070301

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