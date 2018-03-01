NC恐龍教練將王維中比做道奇名投克蕭

韓職NC恐龍隊投手王維中2月28日熱身賽對戰UCLA校隊，6局下退場在場邊休息區。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年3月1日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯28日專電）韓職NC恐龍隊投手教練崔一彥今天表示，他期盼台灣左投王維中能當球隊的克蕭，並新球季將賦予他第一或第2號先發的重任。



NC恐龍下午與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）校隊打熱身賽，崔一彥賽前接受記者訪問表示，他曾告訴王維中，希望他當NC恐龍隊的克蕭（Clayton Kershaw），即將展開的新球季，期許他扛第一或第2號先發。



克蕭是美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的王牌左投。崔一彥還說，「如果王維中是右投希望他能當郭泰源」，並說他自己與郭泰源年齡相仿，並稱讚王維中性格很好，給球隊帶來很多好的氣氛。



不過崔一彥另指出，春訓剛開始的時日，王維中肩膀有點弱，而推遲他首場出賽的時間，藉著訓練強化他肩膀的強度看來好多了，建議王維中可使用大拇指的力度增加滑球或曲球的速度。



這場比賽王維中4局下登板至6局下退場，三振打者6人次，沒有四壞保送，也沒有失分，僅被敲3支安打，用球數46球，其中38球是好球，控球穩健。



他的最快球速出現在6局下達152公里，更優於首場熱身賽對戰韓職耐克森英雄隊，所投出的最快球速150公里，另根據NC恐龍的現場紀錄，王維中4局下最快球速是149公里，5局下是151公里。



王維中賽後受訪表示，在牛棚的賽前練習，丟得很用力但球沒辦法跑很快，沒想到上了場直球加速，「我沒想那麼多，老實說我不知道」。



他說，對戰UCLA校隊，投球策略以直球為主，搭配卡特球與滑球，且直球有速差，目前狀況還不錯，春訓期間的熱身賽盡量攻打者的好球帶，不浪費太多壞球。



王維中表現優質，他退場走回場邊球員休息區，隊友向他豎起大拇指並擊掌表達肯定之意，甚至以中文說「加油」鼓勵他，與隊友互動熱絡。



這位台灣左投說，隊上的教練對外國選手有期待是一定的，他不要給自己太大的壓力，也不要想太多，並說之後的熱身賽場次要對戰韓職隊伍，投球要更謹慎。



NC恐龍接下來的熱身賽，將在3月2日出戰另一支韓職隊伍KT巫師隊。（編輯：王同禹/高照芬）1070301