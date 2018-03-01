王柏融4打數摃龜 桃猿苦吞2連敗

中職Lamigo桃猿隊1日與日職火腿隊進行第2場交流賽，桃猿打線遭封鎖，「小胖」林泓育5局敲出桃猿全場首支安打，終場以0比7輸球，吞下2連敗。（Lamigo 桃猿隊提供）中央社記者黃巧雯傳真 107年3月1日

（中央社記者黃巧雯台北1日綜合報導）中職Lamigo桃猿隊今天在札幌巨蛋與日職火腿隊進行第2場交流賽，猿隊打線遭火腿封鎖，全場僅敲3安打，王柏融4打數都摃龜，終場就以0比7不敵火腿隊，吞下二連敗。



桃猿隊昨天交流賽首戰以4比6吞下敗仗後，今天派出洋投克恩三世先發，打線也排出7名左打應戰，火腿隊去年選秀第一指名超級新秀清宮幸太郎今天則未先發，4局上才上場接替中田翔守一壘。



桃猿隊今天打線熄火，遭到火腿隊上澤直之、高梨裕稔、村田透、公文克彥等投手封鎖，全場僅敲出3支安打，9局中有7局遭對手三上三下，直到第5局第四棒林泓育敲出二壘安打，猿隊本場第1支安打才開張，而焦點球星王柏融4打數都摃龜，終場猿隊就以0比7輸球，苦吞二連敗。



桃猿洋投克恩三世今天表現不理想，儘管最快球速達154公里，但投2.2局失4分，被敲出7支安打、2次四壞保送，前2局都讓首名打者上壘，火腿隊2局下靠著4支安打，以及猿隊三壘手梁家榮傳球失誤，一口氣攻下3分，並在3局下追加1分，取得4比0領先。



火腿隊5局下持續發動攻勢，清宮幸太郎今天首打席就揮出直逼全壘打牆深遠的二壘安打，並靠著太田賢吾安打，跑回第5分。



林柏佑昨天首場比賽三振清宮幸太郎，儘管第6局登板就製造滿壘危機，但在關鍵時刻讓清宮幸太郎揮成三壘方向界外飛球遭到接殺，清宮幸太郎今天累計3打數1安打。



桃猿隊今天牛棚依序派出林樺慶、王溢正、林柏佑、王躍霖、陳禹勳等投手，僅林樺慶、陳禹勳無失分，而王躍霖第7局登板則被太田賢吾敲出陽春砲。



桃猿隊第5、8局都有得分機會，首名打者都上壘，8局上藍寅倫敲出猿隊第2支安打後，代打陳俊秀二壘安打，林智平獲四壞保送，二出局攻占滿壘，但余德龍敲成中外野飛球遭到接殺，留下滿壘殘壘，錯失得分大好機會。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070301