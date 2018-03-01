蘇翊傑大三元 達欣險勝台啤

（中央社記者李晉緯台北1日電）SBL台啤新洋將夏普今天首秀就有24分、14籃板的「雙十」演出，但達欣蘇翊傑21分、10籃板、10助攻的「大三元」表現更為搶眼，加上林冠綸飆進關鍵外線，達欣終場以93比90險勝台啤。



超級籃球聯賽（SBL）台北達欣工程與台灣啤酒的比賽今天在桃園巨蛋進行，台啤在蔣淯安兩分球9投6中，個人獨拿12分帶領下，在上半場以42比39領先達欣。



兩隊易籃再戰，上半場兩分球4投1中，僅得兩分的蘇翊傑，在第3節手感發燙，兩分球5次出手全進、三分球2投全中，在他以單節百分之百投籃命中率，轟下16分的帶領下，達欣打出32比19猛攻，反以71比61領先台啤。



比賽進入決勝節，台啤新洋將夏普（Walter Sharpe）單節砍進11分，終場前1分半鐘，他的「3分打」讓台啤將落後追到3分差，接著黃聰翰飆進外線，台啤將比分追成90比90平手。



眼看兩位數的領先消耗殆盡，達欣林冠綸適時砍進外線，讓達欣以93比90要回領先，台啤在最後一波攻勢以失誤收場後，無奈將勝利讓給達欣。



達欣今天5人得分上雙，布拉（Sim Bhullar）有23分、11籃板的「雙十」成績，蘇翊傑更以21分、10籃板、10助攻演出「大三元」；台啤有3人得分達兩位數，夏普有24分、14籃板的「雙十」成績，蔣淯安也貢獻21分。（編輯：張銘坤）1070301