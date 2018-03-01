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川普：下周對進口鋼鐵和鋁製品加徵關稅

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歐巴馬想入馬刺隊 帕總笑稱要背景調查

發稿時間：2018/03/01 22:43

最新更新：2018/03/01 22:43

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（中央社聖安東尼奧28日綜合外電報導）前美國總統歐巴馬上週表示，如果他是美國職籃NBA自由球員，會想和聖安東尼奧馬刺簽約。馬刺總教練帕波維奇今天開玩笑說，自己受寵若驚，不過要對歐巴馬做背景調查。

「今日美國報」（USA Today）報導，歐巴馬（Barack Obama）上週在波士頓史隆體育分析會議（Sloan Sports Analytics Conference）上，表明自己若是NBA自由球員，會想加入馬刺隊。

「聖安東尼奧快報」（San Antonio Express-News）報導，歐巴馬透露想加入馬刺，是因為馬刺注重團隊，尊重每個人，即便他們不是每一年都能贏得冠軍。此外，馬刺是「一個聰明、具有優良文化且運作完善的組織」。

舊金山灣區新聞集團（Bay Area News Group）的羅琳（Melissa Rohlin）表示，帕波維奇（Gregg Popovich）今天回應說，自己受寵若驚，然後開玩笑說，他「必須對歐巴馬進行背景調查」。

美聯社報導，紐奧良鵜鶘今天對上馬刺，馬刺前鋒阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）在上半場扭傷右腳踝而退場，最終馬刺吞敗，讓西區聯盟的季後賽卡位戰更為激烈。

鵜鶘在今晚比賽最後2分鐘展開反攻，終場以121比116擊敗馬刺，鵜鶘前鋒戴維斯（Anthony Davis）共計拿下26分和15個籃板。

對於馬刺來說，阿德雷奇的傷勢情況，在賽季最後階段將顯得相當重要，馬刺在最近6場比賽輸掉5場。馬刺沒立即透露阿德雷奇將缺賽多久。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1070301

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