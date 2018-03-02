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NBA76人拉騎士下馬 順道向詹皇招手

發稿時間：2018/03/02 14:26

最新更新：2018/03/02 14:26

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（中央社克里夫蘭1日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人今天在客場一雪前恥，以108比97擊敗克里夫蘭騎士，終結對戰11連敗。

法新社報導，如果76人想要吸引「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）下季到費城打球，也許這場比賽能夠成為最佳宣傳。

76人後衛瑞迪克（J.J. Redick）攻下22分，總共11投7中包括4記三分球，為球隊拿下難得的客場勝利。76人近8場客場出征，這僅是第2場贏球。

中鋒恩比德（Joel Embiid）繳17分、14籃板、6助攻，西蒙斯（Ben Simmons）得18分、9籃板、8助攻。

賓州一家公司在克里夫蘭高速公路租下3座廣告看板，要騎士巨星詹姆斯季後成為自由球員時，考慮到費城打球。詹姆斯對此回應甚感榮幸，今晚攻下全場最高的30分。

詹姆斯還進帳9籃板、8助攻。騎士第4節一度落後13分，雖然終場2分25秒追到只落後1分，仍無力翻身。

讀秒階段，76人前鋒沙瑞奇（Dario Saric）灌籃之後，騎士控衛克拉克森（Jordan Clarkson）憤而把球砸到沙瑞奇背上，在比賽尾聲帶來一些戲劇效果。

兩隊一陣叫罵之後，克拉克森遭到驅逐出場。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070302

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