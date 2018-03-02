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富邦洽談伍鐸布魯斯 3洋投下週到齊

發稿時間：2018/03/02 16:35

最新更新：2018/03/02 16:35

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）228洋將條款期限剛過，富邦悍將領隊蔡承儒今天證實，正與前統一獅隊洋投布魯斯、前中信洋投伍鐸洽談，目標下週3洋投到齊。他並透露上週已與本土球員完成談薪，近期內公布。

台北富邦銀行與富邦育樂今天舉辦記者會，宣布攜手推出富邦悍將悠遊聯名卡，提供球迷專屬優惠，包括主場購票5折起、主場觀賽回程台北捷運車票100%補貼等。

新球季將於3月24日開打，中職4隊中僅剩富邦悍將尚未全部敲定3洋將人選，目前僅確定羅力一人。

由於中職規章規定洋將同一年度不得轉隊，隔年2月28日前原球團擁有優先議約權，先前傳出富邦有意網羅布魯斯、伍鐸，蔡承儒鬆口證實確實有跟他們洽談，目標下週3洋投都能到齊，但最終人選待簽約後再公布。

至於談薪進度，蔡承儒透露，上週五已經完成本土球員部分，加上前中信兄弟球員林克謙加入，目前正在整理資料，近期將公布重新議約球員薪資。

富邦花大錢整建新莊球場，並將今年60場主場全排新莊，目前整修進度已達8、9成，將於球季開幕前一週亮相。蔡承儒表示，因一壘側新增用餐席、拆掉部分座椅，加上熱區重新換上較寬的新座椅，儘管整體座位數略減，但仍有超過1.2萬個座位。

除了認養新莊球場，去年戰績墊底的富邦悍將今年還網羅蔣智賢、陳鴻文等5名遭中信兄弟釋出球員，並積極補強洋投戰力，展現企圖心。談及今年目標，蔡承儒務實地說，希望一步步來，先以季冠軍為目標，再看季後賽表現。

富邦悍將去年球季平均觀眾人數為4493人，成長4.98%，蔡承儒也訂定今年場均人數目標，希望至少5200人以上。（編輯：黃瑞弘）1070302

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