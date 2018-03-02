99歲澳洲老翁 破50公尺自由泳人瑞組紀錄

（中央社雪梨2日綜合外電報導）99歲澳洲老翁柯洛尼斯在上月28日大英國協運動會的游泳預賽中，以56秒12打破男子100－104歲年齡組50公尺自由式的世界紀錄，比起舊紀錄還快35秒。



路透社報導，將在下個月歡慶100歲生日的柯洛尼斯（George Corones）是他這個年齡組唯一選手，他在昆士蘭省黃金海岸水上運動中心（Gold Coast Aquatic Center）的泳池以56秒12速度游完50公尺。



柯洛尼斯的出賽特別安排在上月28日，也就是在大英國協運動會（Commonwealth Games）正規預賽之前，好讓他嘗試打破英國選手哈里森（John Harrison）2014年創下的1分31秒19紀錄。



柯洛尼斯曾在2013年告訴澳洲廣播公司（ABC），他在年輕時期開始游泳，後因二次大戰爆發而中斷，直到80歲才恢復這項運動。



英國廣播公司（BBC）報導，柯洛尼斯說，出賽「無可否認」會對他構成體力挑戰，但只要有準備就可以因應。他平均每週游泳3次，也會健身。



柯洛尼斯表示：「在這個年紀，開始運動前必須先等一會兒…而且容易疲倦得多，但只要做得正確，收穫就會很大。」（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1070302