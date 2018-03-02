航源FC拚亞足聯盃 台灣第一隊

台灣首支亞洲足球聯盟（AFC）認證的職業俱樂部球隊「航源FC」，將參加亞足聯盃（AFC CUP）。航源FC執行教練洪慶懷（圖）表示，每場比賽都是硬仗，但球隊具速度優勢，將全力求勝。中央社記者李晉緯攝 107年3月2日

（中央社記者李晉緯台北2日電）台灣首支AFC認證職業俱樂部球隊「航源FC」將參加亞足聯盃，面對北韓、澳門聯賽冠軍強權，航源FC執行教練洪慶懷表示，每場比賽都是硬仗，但球隊年輕、具速度優勢，有機會和對手一搏。



2017年航源事業與輔大足球隊建教合作，參加台灣企業甲級足球聯賽，獲得第3名，並成為台灣首支亞洲足球聯盟（AFC）認證的職業足球俱樂部，將參加亞足聯盃（AFC CUP）賽事。



航源FC執行教練洪慶懷表示，亞足聯盃是亞洲俱樂部賽事中最高級別的比賽，同組的澳門賓菲加和北韓的4.25 SC、火炬（Hwaepul SC）都非省油的燈，航源FC參加這次賽事，除在客場出賽時，能讓世界看見台灣的足球水準，在主場作戰時，也可讓台灣球迷看見高強度的世界級賽事。



7日首役，航源FC將在澳門客場對上賓菲加（Benfica Macau），14日在主場輔大足球場迎戰4.25SC，4月11日在客場北韓對上火炬SC、25日主場迎戰火炬SC，5月2日主場對上澳門賓菲加、16日又到北韓出戰4.25SC。



談到這次的比賽，洪慶懷表示，航源FC陣中有游家煌等具中華男足經驗的好手，也特別找來踢過美國職業足球大聯盟（MLS）的海地國腳亞歷山大（Jean-Marc Alexandre）在內的外籍球員助陣，「即便每場比賽都不好踢，但我們唯一的信念就是全力求勝。」



洪慶懷說，對手的身體條件好、戰力平均，但他們不熟悉台灣球隊，航源FC的選手在全隊的融合、戰術的執行上都有不錯的表現，加上年輕、具速度優勢，有機會和對手一搏。（編輯：黃瑞弘）1070302