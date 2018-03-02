亞歷山大經驗豐 盼助航源FC征亞足聯盃

被譽為台灣足壇「最強洋將」的亞歷山大（Jean－Marc Alexandre）（圖）將代表航源足球俱樂部（航源FC）參加亞足聯盃，他表示，沒有太多猶豫就決定加入航源FC，「因為我知道這可能是我一生一次的機會」。中央社記者李晉緯攝 107年3月2日

（中央社記者李晉緯台北2日電）被譽為台灣足壇「最強洋將」的亞歷山大將代表航源FC參加亞足聯盃，相當融入球隊的他表示，這是他「一生一次」的機會，他盼自己的豐富比賽經驗能為球隊帶來幫助。



台灣首支亞洲足球聯盟（AFC）認證的職業足球俱樂部「航源足球俱樂部」（簡稱航源FC），即將參加亞足聯盃（AFC CUP）賽事，與澳門賓菲加（Benfica Macau）、北韓的4.25 SC、火炬（Hwaepul SC）正面交鋒。



航源FC陣中有游家煌等中華隊國腳、徐翊及劉泳陞等年輕好手，並簽下踢過美國職業足球大聯盟（MLS）的海地國腳亞歷山大（Jean-Marc Alexandre）等外籍猛將。



亞歷山大表示，當他知道自己有機會踢亞足聯盃，沒有太多猶豫就決定加入航源FC，「因為我知道這可能是我一生一次的機會」。



亞歷山大來台一週時間，時間不算太長，但與教練、隊友相處融洽，就他的觀察，航源FC是年輕、有活力的球隊，陣中也有很多潛力球員，「如果加上我的比賽經驗，相信航源FC會變成一支強隊」。



備受期待的亞歷山大目前31歲，曾代表海地國家隊，對上巴西、阿根廷等足球世界強權，他也曾是MLS選秀首輪（第12順位）好手，有超過10年的比賽經驗。（編輯：黃于）1070302