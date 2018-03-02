健行科大輕取輔大 率先晉級4強

（中央社記者龍柏安台北2日電）健行科大今天展現強悍防守，全場壓制輔仁大學火力，並逼得對手發生23次失誤，終場70比37大勝，在106學年度大專籃球聯賽男子組8強複賽拉出5連勝，率先晉級4強。



大專籃球聯賽昨休兵一天，今在健行科大重燃戰火。衛冕軍健行全場一路壓著對手打，逼得輔大團隊命中率降至17.9%，4節比賽中有3節得分掛在個位數；健行第4節最多領先39分，最終以33分之差拿下勝利。



健行除用堅壁清野的嚴防做後盾，進攻端也不含糊，全隊2分球累積43投23中，命中率達53.5%，12人輪番上陣共8人有得分進帳。健行8強賽拉出5連勝，是複賽8隊中唯一未嘗敗績的球隊，此役以替補射手朱雲豪的18分、10籃板最佳。



輔大大四王牌主控賴廷恩，前一場與義守大學之戰不慎扭傷腳踝，輔大也以72比77惜敗。此役他高掛免戰牌，輔大後場少了他，團隊供輸明顯受到影響，加上命中率不佳，全隊15次3分線外出手僅中1球，2分球41投僅9中，在8強賽3連勝後苦吞2連敗。



健行贏球後以5勝獨走，義守以4勝1負排名第2，輔大與國立體大同以3勝2負並列第3，高雄師大則以2勝3負名列第5，台灣師大、北市大學與中州科大都以1勝4負並列第6。（編輯：黃瑞弘）1070302