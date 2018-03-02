呂政儒轟26分 裕隆勝台銀竄龍頭

（中央社記者龍柏安台北2日電）裕隆納智捷王牌射手「男模」呂政儒今天轟下全隊最高的26分，率裕隆71比65擊敗台灣銀行，以14勝8負戰績擠下璞園建築，再度攀上聯盟王座。



呂政儒維持火燙手感，全場21投10中，包括3分球11投中4，包括上一戰面對達欣工程的比賽在內，連2場轟下26分，此外他另有6籃板、2助攻與2抄截。洋將奈維爾（Luke Nevill）也繳出「雙10」成績單，裕隆靠著土洋聯手逞威，拿下3連勝。



台銀本土兩大球星陳順詳與張博勝都缺陣，只剩洋將賈西亞（Charles Garcia）挑大樑，他轟下全場最高的28分、19籃板，無奈雙拳難敵四掌，吞下本季最長的8連敗。



第15季SBL例行賽今天在桃園巨蛋進行2場比賽，稍早金門酒廠與富邦勇士之戰，金酒靠著第4節最後3.3秒王泰傑的超前3分球，才以80比79驚險拿下6連勝。



金酒洋將拉莫斯（Peter Ramos）拿下全場最高的26分、12籃板，板凳奇兵盧冠軒3分球4投3中轟下次高的15分。王泰傑全場拿9分，僅有1次3分出手順利命中，成為致勝功臣，賽後他謙虛地說：「我只是把握住機會。」



金酒贏球後，戰績以13勝11負，擠下達欣躍居聯盟第3，而富邦吞敗後則以11勝11負，勝率降至5成，名列聯盟第5。（編輯：黃瑞弘）1070302