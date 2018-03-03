春訓熱身賽再登板 曾仁和解決強棒卻掉分

（中央社記者曹宇帆洛杉磯2日專電）美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，芝加哥小熊隊今天對戰洛杉磯天使隊，來自台灣的小熊新秀曾仁和中繼登板，雖順利解決強棒楚勞特與厄普頓，但總計被擊出3支安打掉1分。



這場比賽先攻的小熊打完5局上，0比2落後，5局下曾仁和站上投手丘，面對天使打者馬多納多（Martin Maldonado）被擊出二壘安打，所幸他隨即回穩，三振金斯勒（Ian Kinsler），抓下首個出局數。



之後輪到天使中心棒次，曾獲得美聯MVP的明星球員楚勞特（Mike Trout），他從曾仁和手中擊出中間方向飛球被接殺，強棒厄普頓（Justin Upton）擊出內野滾地，3人出局留下二壘殘壘，曾仁和有驚無險化解失分危機。



6局上小熊靠著天使投手暴投追回1分，比數1比2，6局下，天使打者巴拉許（Michael Barash）和李瑞亞諾（Rymer Liriano）面對曾仁和，分別擊出外野飛球與界外球被接殺，2人出局。



但曾仁和隨後遭遇亂流，先是四壞保送佛萊契爾（David Fletcher），之後馬爾特（Jefry Marte）與培瑞斯（Carlos Perez）接連擊出安打掉1分，還好曾仁和即時回神，三振楊恩二世（Eric Young, Jr.），結束6局下，7局下小熊換投，曾仁和退場。



總計曾仁和這場比賽，主投2局，2次三振、1次四壞保送，共被敲出3支安打掉1分算自責分，防禦率降至4.91。



小熊後來居上，最後6比4擊敗天使。曾仁和春訓熱身賽首登板是在2月25日對戰舊金山巨人隊先發，主投1.2局未被擊出安打，1次三振，2次四壞保送，責失1分，防禦率5.40。1070303