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總統蔡英文母親張金鳳辭世 享壽93歲

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鶯歌李家成潛力佳 教頭：未來中華隊一員

發稿時間：2018/03/03 13:26

最新更新：2018/03/03 14:05

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zoom in 鶯歌工商高三投手李家成（前）3日在高中棒球聯賽（木棒組）12強賽對高苑工商中繼好投，儘管鶯歌最終輸球，但總教練王傳家看好李家成的未來性，「相信他未來會是中華隊的一員」。中央社記者謝靜雯攝　107年3月3日鶯歌工商高三投手李家成（前）3日在高中棒球聯賽（木棒組）12強賽對高苑工商中繼好投，儘管鶯歌最終輸球，但總教練王傳家看好李家成的未來性，「相信他未來會是中華隊的一員」。中央社記者謝靜雯攝　107年3月3日

（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）鶯歌工商高三投手李家成今天在高中棒球聯賽（木棒組）12強賽對高苑工商中繼好投，僅管鶯歌最終輸球、沒能晉級，但總教練王傳家看好未來性：「相信他未來會是中華隊的一員」。

李家成去年有入選玉山盃青棒賽新北市代表隊，結束集訓後，球速從原本最快136公里左右，進步到最快可以投到146公里，王傳家稱讚他的未來性好，「身體條件佳、投球素質好，加上有爆發力」，升上大學後再肌力強化，讓心態更成熟穩定，「看好他未來能更上一層樓」。

今天比賽李家成3局、得點圈有人時接手中繼，連飆2K，再讓打者打成滾地球出局、適時止血，總計投5局被敲4支安打，投出9次三振，失掉1分責失分，表現亮眼；鶯歌今天比賽終場以2比7輸球、12強止步。

李家成原本在球隊中定位先發投手，但木棒聯賽因為球隊牛棚投手戰力不足，改成中繼出賽，他表示，這次木棒聯賽前半段自己的表現不是很理想，自評今天比賽表現，「還可以，但因為太急著要出力，球速沒有發揮出來」。

結束木棒聯賽，李家成表示，要再加強不足的地方，希望增加續航力，「這樣才能夠幫助球隊」，接下來青棒國內選拔賽陸續開打，也希望在高中畢業前為自己拚一個國手資歷。（編輯：管中維）1070303

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