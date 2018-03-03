NBA第一神射 柯瑞連6季三分球破200顆

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國職籃NBA「萌神」柯瑞今天率領金州勇士114比109擊敗亞特蘭大老鷹，個人本季三分球命中破200顆，成為聯盟史上第一位連6季三分球破200大關的球員。



路透社報導，勇士這次出征東區作客，先後擊敗尼克、巫師、老鷹，取得3連勝橫掃的佳績。這也是勇士本季14場客場對戰東區球隊時，贏下第13場比賽。



柯瑞在今晚的比賽破了聯盟紀錄，但右腳踝傷勢留下隱憂。他在第1節末了右腳踝舊傷加劇，經過檢查之後重新上場，第3節剩下6分24秒時提前退場。



柯瑞今天上場24分鐘攻下28分，包括4記三分球，罰球8次全中；隊友杜蘭特（Kevin Durant）同樣也有28分貢獻。



法新社報導，柯瑞首節扭到腳踝之後，第2節重回球場，在中場前7分鐘內攻下15分，不過第3節只打了6分鐘就沒再上場。



比賽尾聲，勇士只領先3分的情況下，老鷹隊持有球權，有機會追平比數，但勇士伊古歐達拉（Andre Iguodala）一記灌籃，澆熄老鷹反撲氣焰。



勇士本季25場客場勝仗，寫下NBA最佳客場紀錄。柯瑞本季投進200顆三分球，成為NBA史上第一位在6個不同球季都至少投進200個三分球的球員。（譯者：林宏翰/核稿：陳亦偉）1070303