世界網球球后當目標 梁恩碩不強求

今年在澳洲網球公開賽包辦青少年單、雙打冠軍的台灣網球小將梁恩碩（後右3）3日出席圓山聯誼會青少年網球菁英邀請賽、擔任活動嘉賓，她除親切地和大家一起合照留念中央社記者龍柏安攝 107年3月3日

（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣網球小將梁恩碩，今年在澳洲網球公開賽包辦青少年單、雙打冠軍，世界青少年排名也從第5竄上第2，今天她受訪時透露，世界球后是她的目標，但不會刻意強求。



梁恩碩今天出席圓山聯誼會青少年網球菁英邀請賽、擔任活動嘉賓，她除親切地和大家一起合照留念，也化身成教練陪小朋友打球，她坦言看著這些小朋友，就回憶起當年自己也是這樣練，她認為這種活動很棒，「可以讓小朋友多練習，大家也能一起進步。」



澳網期間梁恩碩左大腿拉傷，過年期間她休息1個禮拜養傷，只有簡單維持球感，也難得和朋友一塊聚聚，雖沒忌口，但體重不增反減，她笑說：「也不知道為什麼，我反而瘦了3、4公斤。」



談到接下來計畫，梁恩碩透露會先以全國中等學校運動會為主，等到賽事結束將啟程前往歐洲，今年主要目標，將鎖定參加10月在阿根廷首都布宜諾艾利斯舉辦的青年奧運。



根據國際網球總會（ITF）規定，青年奧運每一國家最多男、女僅能各2人參賽，只要2018年7月16日ITF公布最新的青少年世界排名，男、女單打排名前12的球員將可優先取得青奧參賽門票。



澳網包辦雙冠，世界排名也升上生涯新高的第2，距離世界青少年球后只剩一步之遙，不過梁恩碩靦腆表示，登上球后固然是個目標，但她不會強求，她仍會專注在訓練上，按照自己的節奏走。（編輯：劉政權）1070303