/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
>rss

世界網球球后當目標 梁恩碩不強求

發稿時間：2018/03/03 16:03

最新更新：2018/03/03 16:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
今年在澳洲網球公開賽包辦青少年單、雙打冠軍的台灣網球小將梁恩碩（後右3）3日出席圓山聯誼會青少年網球菁英邀請賽、擔任活動嘉賓，她除親切地和大家一起合照留念中央社記者龍柏安攝　107年3月3日今年在澳洲網球公開賽包辦青少年單、雙打冠軍的台灣網球小將梁恩碩（後右3）3日出席圓山聯誼會青少年網球菁英邀請賽、擔任活動嘉賓，她除親切地和大家一起合照留念中央社記者龍柏安攝　107年3月3日

（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣網球小將梁恩碩，今年在澳洲網球公開賽包辦青少年單、雙打冠軍，世界青少年排名也從第5竄上第2，今天她受訪時透露，世界球后是她的目標，但不會刻意強求。

梁恩碩今天出席圓山聯誼會青少年網球菁英邀請賽、擔任活動嘉賓，她除親切地和大家一起合照留念，也化身成教練陪小朋友打球，她坦言看著這些小朋友，就回憶起當年自己也是這樣練，她認為這種活動很棒，「可以讓小朋友多練習，大家也能一起進步。」

澳網期間梁恩碩左大腿拉傷，過年期間她休息1個禮拜養傷，只有簡單維持球感，也難得和朋友一塊聚聚，雖沒忌口，但體重不增反減，她笑說：「也不知道為什麼，我反而瘦了3、4公斤。」

談到接下來計畫，梁恩碩透露會先以全國中等學校運動會為主，等到賽事結束將啟程前往歐洲，今年主要目標，將鎖定參加10月在阿根廷首都布宜諾艾利斯舉辦的青年奧運。

根據國際網球總會（ITF）規定，青年奧運每一國家最多男、女僅能各2人參賽，只要2018年7月16日ITF公布最新的青少年世界排名，男、女單打排名前12的球員將可優先取得青奧參賽門票。

澳網包辦雙冠，世界排名也升上生涯新高的第2，距離世界青少年球后只剩一步之遙，不過梁恩碩靦腆表示，登上球后固然是個目標，但她不會強求，她仍會專注在訓練上，按照自己的節奏走。（編輯：劉政權）1070303

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP